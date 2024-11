Prežil život ako z dobrodružných románov. Otec Alexandra Dubčeka chcel vybudovať spravodlivejšiu spoločnosť

Málokto už dnes vie, že symbol Pražskej jari a jeden z najväčších Slovákov Alexander Dubček sa nezjavil na politickej scéne len tak. V straníckej kariére mu za minulého režimu veľmi pomohlo to, akého mal otca. Štefan Dubček prežil ešte hektickejší a dobrodružnejší život ako jeho druhorodený syn. Precestoval polovicu sveta, aby pomohol vybudovať spravodlivejšiu spoločnosť.

Na úteku do Mexika ich chytili

Podľa portálu Historylab sa Štefan Dubček narodil v Uhrovci, rovnako ako Ľudovít Štúr. Oddaný svojim ľavicovým myšlienkam sa ako 18-ročný vybral do Budapešti, kde sa chcel pripojiť k robotníckemu hnutiu, no dlho tam nepobudol. Vidinu lepšej budúcnosti videl v Amerike, kde podobne ako tisíce ďalších Slovákov odcestoval len pár mesiacov po potopení Titanicu.

Aj v Chicagu sa Dubček zapojil do robotníckeho hnutia, v ktorom nachádzal zmysel svojho života. V robotníckom dome chodil na prednášky, kurzy verejného rečníctva, venoval sa gymnastike aj amatérskemu divadlu. Idylku prerušil vstup Spojených štátov do prvej svetovej vojny. Dubček sa chcel ako presvedčený pacifista vyhnúť bojom, preto sa spolu s kamarátom rozhodli, že utečú do Mexika, kde chceli prečkať celú vojnu. Oboch nešťastníkov však na hranici chytili a postavili pred súd. Dubček sa rozhodol prijať trest odňatia slobody na 18 mesiacov, a tak sa na slobodu dostal až po skončení vojny.

Nasťahovali sa do Štúrovho domu

Keď sa Štefan vrátil do robotníckeho klubu, spoznal sa s krajankou Pavlínou Kobydovou, ktorú si v apríli 1919 zobral za ženu. O osem mesiacov sa im narodil prvý syn Július. Obaja rodičia sa stali členmi Komunistickej strany USA a nechýbalo veľa, aby sa aj ich druhorodený syn Alexander narodil v Spojených štátoch. „Počal ma pár slovenských socialistických rojkov, ktorí emigrovali do Chicaga,“ spomínal na rodičov Alexander Dubček vo svojich pamätiach. Dubčekovci sa však dozvedeli o tom, že Slováci vytvorili s Čechmi spoločný štát, a tak sa v roku 1921 rozhodli vrátiť na Slovensko.