Zažíval ošiaľ, s ktorým nedokázal nič urobiť. Marta Sládečková a Ľubo Paulovič nemohli byť spolu ani od seba

„Žite, milujte, smejte sa a niečo po sebe zanechajte.“ Tieto slová amerického spisovateľa a lektora Stephena Coveya si želal mať na svojom parte obľúbený herec Ľubomír Paulovič, ktorý navždy odišiel len pred niekoľkými týždňami. S umelcom sa prišla rozlúčiť jeho rodina aj kolegovia, ktorí si zaspomínali na jeho nespútanosť, živelnosť, slobodu a odvahu, s ktorou sa ako herec pustil do čohokoľvek. Taký bol nielen na javisku a pred kamerami, ale aj v súkromí, kde v jeho živote prešlo viacero osudových žien. Jednou z nich bola aj obľúbená herečka Marta Sládečková.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=694388829524310&set=bc.AbqQU0jKQEKH_SEN-icB5ZJMk4aTteSljLEbocaMjnCOAl-xuDbgZ6E18MHeXJ5j9c9LDm-tTOYn3gcszzM0N00Vr94tvnXfSaoWlr4CBHwN5SJYwvXZMFIQ7Wp0vi9QASp0mH8znv3z-Nq7__pLcvrP&opaqueCursor=AbpL4HcPZFhtSinuWexAgCgBNZD4RVmBSR0qoje44TgfAmlksGcL4QH9WAP5UNoWCa6hAs5zT80t6MY-0A5CqEhASS-bMZ8cdDgsWW8mnsU1QVLGytDRDFkchG7NvhXgrcQXsc-VftjsLaoKrDurH_G7L5RlsLXujyAkWzQscfYGOMI_XN3Dcqse5cuT0u1rHCH7LOJzU42s6j5e36Sy6N1qnStRt88rc9BAEncYp16MSAGufIGJ4g5kAx2YDZef5BI5w2LOIECsg0UR0W4LEo07nX784bpefLCbse010KTJ9GhbL3abT-ktx2u2yUNjFaPuHDXEx3OogsvS_UbVbFlWP-EhqlGH27Uw6jQ3w4RzvDkvOZ_tCtYGULa2Eypp5JkuFW-zlb0FR2TNXFGYKgwCDmj9gGrPtcykDKIsH09znWrXqTvbVorxZu3YMkcx_jzqcjKNO8-1W86v2Xejt4uqeKR4lmkxCxPFTxH4kNXRE-tg4-saVj2S0cXeopNfcxi6EkC7Beda0ZeMvR9VH0E6tozpbYLBnWGMV9ROuzU0-6nB-RnQ-pNNh8YVSdjhscr1YmxcjM20E5qd64H64-g4uvTvaELEu9NMftJ9GLl0-_u0SB7pjzypqG9fNcVTfh0E_sUKa15QiXzsfNK8YGoSGFFjad9ZFtstaSTiSCg94g

Mladá krásna herečka

Ľubomír Paulovič bol ženatý s prvou manželkou Beátou, s ktorou mal dve dcéry, keď pri tvorbe jednej inscenácie stretol Martu Sládečkovú. „Nosil som v hlave jednu hru, ktorú som počul rozhlasovú dramatizáciu – Motýľ mi nerozkáže. Tak sme to aj urobili a práve tam bola mladá krásna herečka Marta Sládečková,“ spomínal v relácii Portrét Ľubomír Paulovič.

Do kolegyne sa zamiloval na prvý pohľad a kvôli nej opustil aj rodinu. „Svoje dve dcérenky som neopustil úplne, chodil som za nimi. S prvou ženou máme doteraz perfektný vzťah, všetko sa utriaslo tak, aby čo najmenej všetci utrpeli,“ hovoril herec, ktorý bol pre Martu Sládečkovú druhým osudovým partnerom.

Marta Sládečková a Ľubomír Paulovič. Foto: Reprofoto Portrét (TA3)

Komplikovaný človek

„Prvýkrát som sa chcela vydávať na vysokej škole, lebo sa mi to veľmi páčilo. Môj frajer ma ani po štyroch rokoch nepožiadal o ruku, tak som to spravila zaňho. Zobral to ako dobrý vtip. Toho druhého som si nezobrala preto, lebo bol veľmi komplikovaný človek,“ spomínala pre Nový Čas pre ženy Marta Sládečková, čím narážala práve na herca Ľubomíra Pauloviča.