Zdieľajú spolu prácu aj snúbenca. Najpodobnejšie dvojičky sveta vyhlasujú, že chcú žiť i zomrieť spolu

Súrodenecké puto je naozaj výnimočné, v niektorých prípadoch až natoľko, že mu len málokto porozumie. Príkladom sú aj sestry Anna a Lucy, ktoré boli vyhlásené za najidentickejšie dvojičky sveta. Známe sú však aj vďaka niečomu inému.

Chceli sa stať matkami

Anna a Lucy sú tak nerozdeliteľné, že hoci nie sú fyzicky zrastené, spolu chodia aj na toaletu. Majú rovnakú prácu a od istého času už aj spoločného snúbenca. V televíznej relácii s názvom Extrémne sestry divákov ohromili už v momente, kedy za seba začali dokončovať vety.

Vyzerajú takmer identicky, žijú so svojou mamou a spoločnosť im robí aj ich snúbenec Ben. „To, že zdieľame priateľa, je pre náš život oveľa jednoduchšie,“ vysvetlila raz Lucy a spolu so sestrou dodali, že plánujú otehotnieť v rovnakom čase. V tom období ešte netušili, že to nebude možné.

Zistila to počas natáčania