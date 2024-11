Užila si chvíľku slávy a zmizla. Magda z Kamaráta do dažďa si pri boji s chorobou uvedomila, čo je dôležité

Krásnu fotografku s kučeravými vlasmi si zapamätali všetci fanúšikovia filmu Kamarát do dažďa. Ako to, že sme ju už nikde inde nevideli? Magdu si zahrala poľská herečka Beata Andraszewicz. Po veľkom úspechu filmu si užila svoju chvíľku slávy, zmizla a na televíznych obrazovkách sa už viac neobjavila. Život však žila naplno. Venovala sa divadlu, deťom aj spevu, žila aktívne a bola spokojná aj bez veľkej slávy. Všetko sa zmenilo až v momente, kedy do jej sveta vstúpila zákerná choroba.

Režisér filmu Kamarát do dažďa Beatu objavil náhodu. Prechádzal sa chodbami filmovej akadémie, zbadal ju, zdala sa mu sympatická a tak ju pozval na konkurz. Aj napriek tomu, že sa na obrazovkách po tomto filme už neobjavila, má dodnes mnoho fanúšikov. Jej hlas však v kultovej komédii nepočuli, Poľku totiž nadabovali.

Aj keď bola veľmi príjemná a so štábom spolupracovala, bol s ňou jeden problém - svojho filmového partnera odmietala. „Nechcela sa bozkávať so Sagvanom (Tofim). Nechápal som prečo a ona mi s plačom vysvetľovala, že svojmu poľskému priateľovi, ktorý je žiarlivý, sľúbila, že sa vo filme s nikým nebude bozkávať,“ smial sa v rozhovore pre Prima MAX režisér Jaroslav Soukup, ktorý však priznal, že aj keď mu dnes táto spomienka ženie úsmev na pery, v tom čase bol na Beatu poriadne nahnevaný.

Beata v minulosti. Foto: Facebook/Beata Teresa Andraszewicz

Po Beate sa v našich končinách od čias kultovej komédie akoby zľahla zem. V inom filme ani seriáli si už nezahrala, no v rodnom Poľsku sa vraj venovala milovanému divadlu. To spojila aj s vyučovaním na školách a podľa portálu Extra.cz istý čas aj cestovala po svete ako muzikálová inštruktorka. Život jej však zmenila zákerná choroba.