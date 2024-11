VIDEO: Po dotancovaní tanga urobil nečakané gesto. Jakub Jablonský pred celou arénou dokázal svoju lásku

Veľkolepá tanečná šou išla za divákmi po celom Slovensku a svoju púť ukončila v Bratislave. Let's Dance turné v hlavnom meste uchvátilo všetkých divákov a ako uviedla Markíza, o jeden z najvýraznejších momentov sa postaral Jakub Jablonský. Ten po odtancovaní tanga počas hodnotenia poroty spravil zamilované gesto pre Petru Dubayovú, za ktoré si vyslúžil poriadny potlesk.

Sústredia sa na skutočný život

Obľúbená herecká dvojica potvrdzovala svoj vzťah postupne, najmä na sociálnych sieťach, kde občas zdieľali rovnaké fotografie, ktorými nesmelo naznačovali spoločné chvíle. „Áno, sme spolu,“ povedala nakoniec v online relácii Na káve s Petra Dubayová, ktorá ich vzťah už viac nechcela skrývať.

„Ja som vedela, že niektoré veci sa asi udejú a napíšu, ale keď už sa to stalo, bolo, že prečo to muselo byť. Keď už som prijala to, že teraz už s tým nič nespravím a že je absolútne jedno, čo by som urobila a kedy by som to urobila, proste by sa to stalo. Ja som za to naozaj nemohla, za tie samotné články. Neurobila som žiadnu katastrofu,“ povedala herečka na margo bulváru, ktorý dvojicu dlho prenasledoval. Obaja s Jakubom sa však snažia sústrediť na skutočný život.

Gesto, ktoré plánoval

„Áno, úplne dokážeme žiť svoj život. Myslím si, že práve preto, že obaja chápeme tú problematiku úplne rovnako, máme na to rovnaký názor a obaja sme s tým viac-menej rátali, tak sa dokážeme nad to ešte rýchlejšie povzniesť. Myslím si, že žijeme, ako keby sa to ani nedialo. Samozrejme, niekedy niečo je, už si z toho vieme spraviť aj srandu a ideme ďalej,“ odkázala Petra Dubayová, pre ktorú teraz Jakub urobil veľké gesto pred očami všetkých divákov.