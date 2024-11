Po neznesiteľných bolestiach skončil na vozíku. Zúfalý Patrik prosí o pomoc pre oddaného otca Milana

„Náš otec, ktorý bol vždy silným a pracovitým človekom, živiteľom rodiny, sa teraz ocitol v situácii, kde potrebuje pomoc od nás ostatných,“ hovorí so smútkom 23-ročný Patrik, ktorý si praje len jediné - aby jeho milovaný otec Milan opäť žil plnohodnotný život. Posledný rok totiž bojuje s paralýzou a hoci svoj boj nevzdáva a robí pokroky, rodina nemá prostriedky na nákladné rehabilitácie. Keď sa už nedá inak, prosia o pomoc.

Zákerná infekcia

„Moji rodičia sú obidvaja sluchovo postihnutí, ale aj napriek tomu nás vychovávali s obrovskou láskou a starostlivosťou. Nikdy som si neuvedomoval ich postihnutie ako niečo, čo by nás malo obmedzovať,“ rozpráva Patrik s láskou. Žiaľ, všetko sa zmenilo minulý rok pred Vianocami, keď jeho otec náhle ochorel.

Foto: Donio.sk

Milan niekoľko mesiacov trpel neznesiteľnými bolesťami chrbta a ani lekári mu nevedeli pomôcť, ba ani zistiť, čo mu je. Silné bolesti nakoniec prerástli do infekcie, ktorá mu napadla spodné dva stavce. Magnetickej rezonancie, ktorá by tento stav odhalila, sa však nedočkal. Na štvrtý decembrový deň horko-ťažko s pomocou zišiel do auta, ktorým ho previezli na pohotovosť do Fakultnej nemocnici v Nitre. „Toto bol posledný deň, kedy odchádzal po svojich,“ povzdychol si Patrik.

Nasledoval šok

Lekárom sa podarilo dostať zápal pod kontrolu, ale magnetická rezonancia potvrdila rozpad spodných dvoch stavcov. Nasledovala operácia, po ktorej však Milanova spodná časť tela ostala úplne paralyzovaná a zostal pripútaný k invalidnému vozíku. „Pre našu rodinu to bol šok. Aj kvôli jeho sluchovému postihnutiu je závislý od nás viac než kedykoľvek predtým,“ opísal Patrik situáciu, v ktorej sa rodina ocitla bez akéhokoľvek varovania.