Kilá išli dole, no cvičením to nebolo. Recept Hany Gregorovej na štíhlu postavu je úplne jednoduchý

Známa herečka oslávila v auguste 72 rokov, no tento vek by jej tipoval asi málokto.

Napriek tomu, že má Hana Gregorová po sedemdesiatke, je stále aktívna, plná energie a záležať si dáva aj na svojom vzhľade. Pred niekoľkými mesiacmi si dokonca vyskúšala aj svoje tanečné zdatnosti počas účinkovania v šou Let’s Dance. Taktiež výrazne schudla a v súčasnosti sa môže pýšiť štíhlou postavou. V rozhovore pre Nový Čas teraz prezradila, ako sa jej to podarilo a aký je jej recept, ako vyzerať aj vo vyššom veku výborne.

Foto: TV JOJ

Dôležité je, aby duša zostala mladá

Známa herečka už v minulosti v rozhovore pre Dobré noviny uviedla, že vrásky patria k životu a vek v občianskom preukaze jej nik nevymaže. „Samozrejme, že základ je nejaká dispozícia z rodiny, genetika. Moja mama vyzerala veľmi dobre na svoj vek a ja som napríklad nikdy, ako mama, nemala problémy s pleťou. Dôležité je skôr, aby duša zostala mladá, iskra v oku, a taktiež keď má človek rád život, je pozitívne naladený. Ja život milujem, mám rada, keď svieti slnko, aj v daždi si viem nájsť niečo pozitívne, a obklopujem sa už len dobrými ľuďmi,“ povedala umelkyňa.

Zároveň dodala, že vek a starnutie berie normálne. „Ale mladá by som už nechcela byť. Päťdesiatku by som brala, ale nič sa s tým už nedá robiť, a tak k tomu pristupujem. Neriešim to vôbec. Hlavne, aby som bola zdravá a fit, aby mi hlava stále fungovala. Modlím sa za to. Starnutie je veľký dar, ale nie je dopriaty každému,“ vysvetlila ďalej.

S dcérou Rolou. Foto: Archív H.G.

Prestalo jej chutiť

Za svoju štíhlu postavu vraj podľa vlastných slov vďačí najmä tomu, že sa neprejedá a konzumuje menšie porcie. „Keď zomrel Radek, prestalo mi nejako extra chutiť a tak som sa trošku obmedzila. Potom, keď bola karanténa, prišla som bývať do Rajky, ale reštaurácie v Maďarsku boli otvorené. Vedela som, že Maďari výborne varia, tak som si povedala, že sa obmedzím, lebo ak si nedám pozor, budem ako bomba,“ prezradila so smiechom svoj recept na to, ako vyzerať výborne aj po sedemdesiatke.