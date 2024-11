Keď sa pozrie do svojej budúcnosti, chce tam vidieť veľa detí. Filmová Barbie si začala plniť svoj sen

Začína si plniť svoj sen o veľkej rodine. Herečka Margot Robbie a jej manžel Tom Ackerley totiž privítali na svete svojho prvého potomka, informuje magazín People. Predstaviteľka filmovej Barbie darovala život chlapčekovi, no ďalšie podrobnosti vrátane jeho mena či dátumu narodenia ešte nie sú známe.

Bývala slobodná ako vták

Tom Ackerley a Margot Robbie sa po prvýkrát stretli v roku 2013 na natáčaní drámy Suite Française z obdobia druhej svetovej vojny a vzali sa v roku 2016 na súkromnom obrade v Byron Bay v Austrálii.

„Bývala som slobodná ako vták. A potom to na mňa tak prišlo. Boli sme dlho priatelia. Vždy som ho milovala, ale hovorila som si, že on by ma nikdy nemiloval. Potom sa to stalo, ja som to povedala a, samozrejme, sme spolu,“ povedala herečka v jednom z rozhovorov.

Večera s množstvom detí

Keď začiatkom septembra predviedla Margot Robbie na červenom koberci oficiálne po prvýkrát svoje tehotenské bruško, fanúšikovia boli nadšení. Herečka mala na premiére filmu My Old Ass v americkom Los Angeles oblečené sivé šaty a sprevádzal ju jej manžel.

Obaja držali tehotenstvo v tajnosti - okrem toho, že ich zástupca túto správu potvrdil médiám aj verejnosti, sa ani jeden k tejto záležitosti nevyjadril. V roku 2018 však herečka online magazínu Porter s nadšením povedala o svojej túžbe mať rodinu. „Ak sa pozerám do svojej budúcnosti o 30 rokov, chcem tam vidieť veľkú vianočnú večeru s množstvom detí,“ uviedla vtedy Margot.