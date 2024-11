Z Československa utiekli tým najbláznivejším spôsobom. O odvážnej dvojici písali noviny po celom svete

O riskantnom úteku dvoch kamarátov z Československa informovali tie najznámejšie svetové médiá. Niet sa čomu čudovať. Robert Ospald a Zdeněk Pohl sa dostali na slobodu tým najbláznivejším spôsobom – vyliezli na stĺp vysokého napätia a vlastnoručne vyrobenou lanovkou sa spustili po bleskozvodných drôtoch až do Rakúska.

Stĺpy vysokého napätia na rakúskej hranici, cez ktoré utiekli z komunistického Československa. — Foto: Pamäť národa/Paměť národa

Partneri na útek

„Netvrdím, že útek po elektrickom vedení, ktoré vychádzalo z jadrovej elektrárne, bol najbezpečnejší. Ale pretože to nikto dovtedy neurobil, bolo to úplne neočakávané. Mali sme väčšiu šancu ako pri čomkoľvek inom,“ prezradil Pohl pre RFERL. Priatelia sa spoznali na kurze karate, kde obaja priznali, že by najradšej z Československa ušli. Robert mal vtedy 35 rokov a za sebou tri pobyty vo väzení kvôli krádežiam, jedno rozpadnuté manželstvo a dve deti. Svoju minulosť chcel nechať za sebou a začať na Západe s čistým štítom.

Zdeněk Pohl bol o pätnásť rokov mladší a odísť chcel rovnako silno ako Robert. Totalitu režimu pocítil už ako dieťa, keď bol členom klubu Pioneers, kde s ostatnými deťmi hrali bejzbal. Ten im prišiel zakázať úradník z Prahy, pretože bejzbal bol „príliš americký“.

Do tretice všetko dobré

Ako tínedžer sa zamiloval do hudby, ktorá prichádzala zo Západu a so svojimi názormi sa rád podelil v škole aj v krčme, kde ho varovali, aby si svoje politické presvedčenia nechal pre seba. S prípravami na útek začala dvojica počas leta 1985. Po neúspešnom úsilí utiecť na slobodu cez Maďarsko sa zhodli, že najjednoduchšie bude utiecť po drôtoch vysokého napätia.