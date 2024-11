Mala strach, že si nebudú mať čo povedať. Lenka Šóošová pri mladšom Richardovi prestala počítať roky

„Ten, kto ťa ne­chce, si ťa nezaslúži,“ hovorieval kedysi deduško Lenke Šóošovej a ona si na jeho slová spomenula vo chvíli, keď ju oslovil o niekoľko rokov mladší Richard. Veľmi sa mu páčila, Lenka sa ale bála, že si nebudú mať čo povedať. Prečítajte si príbeh známej moderátorky, ktorá kedysi ako maskérka snívala, že bude ako televízne hviezdy. S mužom, s ktorým ju najčastejšie spájajú, je len dobrá kamarátka. Láska si ju našla iným spôsobom a dnes je z nej spokojná dvojnásobná mamička.

Snívajúca maskérka

Rodáčka z Bratislavy už ako dieťa vyrastala v „televizáckej“ rodine, keďže Lenkin otec pracoval štyridsať rokov pre verejnoprávnu televíziu a ona za ním často chodievala. „Televíziu mám preto nejako pod kožou,“ priznala moderátorka v rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy.

Rodičia preto podľa nej ani neboli prekvapení, keď si Lenka vybrala strednú školu s príbuzným zameraním a absolvovala štúdium v odbore umeleckej maskérky. Šesť rokov potom na tejto pozícii pôsobila v Slovenskej televízii. „A keď som v tom čase videla kráčať po chodbách televízie Soňu Müllerovú, Alenu Heribanovú, Emmu Tekelyovú a nadčasovú, húževnatú Ivetu Malachovskú, tak som si hovorila, že možno raz...“ zaspomínala si na svoje televízne začiatky.

Radi by ich videli ako pár

Keď potom dostala ponuku stať sa moderátorkou v súkromnej televízii Markíza, neváhala ani sekundu. Od tej chvíle sa stala spolu s moderátorským kolegom Romanom Juraškom stálou súčasťou pravidelnej rannej relácie Teleráno, v ktorej pôsobila až do tohto roku.

Obaja sú kolegami aj kamarátmi už vyše 18 rokov, fanúšikovia kedysi dokonca túžili po tom, aby tvorili pár. Oni však prezradili, že ich vzťah len dokazuje, že aj v práci si dokážete vybudovať skutočné priateľstvá. „Bola také hravé, milé, veselé dievča,“ zaspomínal si pre portál markiza.sk Roman na svoje začiatky po boku Lenky Šóošovej. Aj keď ich údajne celé tie roky ľudia zvyknú mylne označovať ako pár, v skutočnosti si len veľmi dobre rozumejú.

„Nie sme len kolegovia, ale sme aj kamaráti. Tak sa správame aj v súkromí a potom to ľuďom automaticky evokuje tú predstavu, že veď oni tvoria pár,“ prezradil Roman a vtipkuje, že niekedy si ľudia dokonca zvykli myslieť, že majú spoločné deti.

Pravdou však je, že ich kamarátstvo do lásky nikdy neprerástlo. „Keď sme sa zoznámili, obaja sme boli zadaní,“ vysvetlil Roman a dodal, že nad láskou vtedy ani len nerozmýšľali. „A potom to skôr prerástlo do nejakého kamarátstva. Nemali sme ten príbeh, že by to skončilo tak, že budeme teraz partneri,“ dodal.

Čo ak si nebudú mať čo povedať?