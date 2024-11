Zaľúbil sa do starostlivej krčmárky. Syn Bolka Polívku je šťastný pri Magde, u ktorej nevidí to, čo ostatní

„Bola prekrásna a pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi príde strašne romantické,“ spomínal na osudové stretnutie. Syn najznámejšieho českého klauna a valašského kráľa Bolka Polívku Vladimír Polívka si svoje súkromie prísne stráži. Je úspešným hercom, ale o jeho Magde dlho nikto nič netušil.

Bulvár Magdu dokonca označoval pojmom "záhadná priateľka". Dnes sa síce spolu na verejných či spoločenských akciách ukazujú, napriek tomu tridsaťpäťročný umelec len málokedy urobí výnimku a čo to o svojom partnerskom vzťahu prezradí. Podľa vlastných slov je však už tri roky šťastný a užíva si to.

Foto: Wikipedia Commons, Alena Hrbková - Dejvické divadlo

Poď sa pozrieť na geniálneho Čechoslováka

Vladimír Polívka sa narodil 5. júla 1989 v švajčiarskej Ženeve do umeleckej rodiny, jeho otec je totiž slávny český herec Bolek Polívka a matka česko-francúzska herečka Chantal Poullain. Rodičia sa zoznámili pri natáčaní. „Prišli za mnou, že sa musím pozrieť do divadla na geniálneho herca z Československa. Tam som Bolka prvýkrát videla s klaunským nosom na hlave a úplne ma očaril. Bola to láska na prvý pohľad,“ povedala otvorene Vladimírova mama pre portál Idnes.cz.

Chantal bola vtedy 21-ročná, plná ambícií a jej najväčším snom bolo odletieť do New Yorku, kde by sa stala uznávanou herečkou. Odletieť mala už o pár týždňov. Stretla však Bolka a razom sa všetko zmenilo. A hoci ich manželstvo napokon nevydržalo a skončilo sa po pätnástich rokoch rozvodom, zo vzťahu sa narodil ich jediný syn.

Ten bol pre Chantal podľa jej slov vždy na prvom mieste. „Keď som s ním bola, starala som sa len o neho, o nič iné. Akonáhle som hrala, mala som opatrovateľku, ktorá je dodnes ako Vladimírova druhá mama,“ spomínala hercova mama, ktorá nakoniec v Česku našla svoj druhý domov.

Ak budeš herec, tak skočím

Detstvo strávil malý Vladimír v Olšanoch na Morave a v Brne, kde často navštevoval predstavenia v divadle svojho otca. Neskôr študoval na gymnáziu v Prahe a v osemnástich odišiel na pol roka do Kanady, kde sa venoval štúdiu angličtiny a sčasti aj herectva. Jeho rodičia ho však k herectvu neviedli a jeho matka Chantal Poullain dokonca vyhlasovala: „Ak budeš herec, tak skočím z okna...,“ píše portál Csfd.sk.