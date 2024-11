V súkromí je úplne iný ako pred kamerami. Ján Mečiar za svoj úspech vďačí dvom dôležitým ženám

Je pokojný, flegmatický a takmer nič ho nedokáže rozhádzať. Obľúbený moderátor TV JOJ Ján Mečiar priznal, že za to, aký je, vďačí najmä dvom ženám vo svojom živote. Jedna z nich stojí po jeho boku už vyše 20 rokov a vraví, že moderátor je v súkromí úplne iný ako pred kamerami.

Dve dôležité ženy

V rozhovore pre Nový Čas Ján Mečiar prezradil, že za všetko ďakuje svojej druhej manželke Janke a mamine. „Určite mame za to, že zo mňa vychovala to, čím som dnes. A manželke za to, že zo mňa vychovala to, čím som dnes,“ zasmial sa moderátor.

Manželke je vďačný za podporu a najmä trpezlivosť, pretože veľmi často sa viac venuje práci ako jej. Ako priznal obľúbený moderátor už v minulosti, na ženu, ako je jeho Janka, sa oplatilo počkať, hoci po rozvode s prvou manželkou prežíval náročné časy.

S vorkoholikom sa musí naučiť žiť

Rozvod považoval za prehru, pretože človek podľa neho nevstupuje do manželstva s tým, že sa mu po čase rozpadne. V druhom manželstve mal väčšie šťastie a medzi ním a Jankou to stále iskrí, aj keď je moderátor úplne iný, ako ho poznáme z televíznych obrazoviek. „Manželka ma aj niekedy kritizuje, že doma veľmi málo rozprávam,“ priznal pre denník Korzár. Jeho slová potvrdila aj samotná Janka.