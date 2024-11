Niečo stratil, niečo získal. Roman Juraško má po konci v Teleráne čas najmä na to najdôležitejšie

Je to už pár mesiacov, čo sa Roman Juraško rozlúčil s markizáckym Teleránom, v ktorej ho diváci mohli sledovať dlhé roky. Koniec v obľúbenej relácii mu síce niečo vzal, ale moderovaním inej relácie niečo aj získal. V rozhovore pre denník Plus Jeden Deň prezradil viac zo súkromia aj to, ako to momentálne u neho vyzerá.

Nebolo to len o práci

Rozhodnutie odísť z Telerána po takmer dvoch desaťročiach sa vraj nerodilo rýchlo ani ľahko. Roman Juraško a Lenka Šóošová boli najdlhšie vysielajúcou moderátorskou dvojicou na slovenských obrazovkách, keď Lenka nečakane ohlásila, že končí. Priznala, že dozrel čas, aby sa v živote posunula ďalej.

„Končí sa pre mňa jedna obrovská životná etapa a ja sa chcem v prvom rade poďakovať Lenke za všetky tie roky, ktoré neboli len o práci, ale aj o priateľstve na celý život. Naše spoločné ranné vstávania sa síce končia, avšak priateľstvo pokračuje a to je to najdôležitejšie. Teleráno navždy zostane mojou srdcovou záležitosťou,“ povedal vtedy pre Markízu Roman Juraško.

Viac času na rodinu

Aktuálne tak posilnil moderátorskú zostavu podvečerného magazínu Reflex a podľa vlastných slov je tam spokojný. „Mám sa veľmi dobre a kolegovia sú úžasní,“ prezradil ďalej. Zo zmeny práce sa teší najmä jeho partnerka Diana, ktorá na to má pádny dôvod.