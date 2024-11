Chodí na terapie, aby sa vyrovnala s traumami. Toto by Kristína Tormová odkázala svojmu mladšiemu ja

Svojich rodičov síce nadovšetko váži a za mnohé im ďakuje, niektoré veci by však Kristína Tormová ako matka urobila dnes podľa vlastných slov inak ako oni. Priznala to v jednej z častí Close Friends portálu Refresher.

„Určite by som chcela, aby to bolo inak, lebo teraz by som nemusela toľko platiť za terapie a tak ďalej, ale keby som nebola vychovávaná tak, ako som bola vychovávaná, tak by som to zasa nebola ja,“ poznamenala herečka.

Chceš sa objať?

„Narodila som sa v osemdesiatom druhom a vtedy rozhodne nebola taká rešpektujúca výchova a k deťom sa nepristupovalo tak, ako sa teraz zistilo, že by to asi bolo najlepšie,“ pokračuje Tormová.

„Ja rozhodne nebudem na deti používať také, že ‚Nerev!‘, ‚Nevymýšľaj si problémy!‘, ‚Choď do svojej izby!‘… U nás funguje napríklad to, že keď má niekto problém, chce sa objať. To je u nás otázka: ‚Chceš sa objať?‘ Zatiaľ sa chcú, uvidíme, dokedy,“ poznamenala s úsmevom herečka.

Odkaz svojmu mladšiemu ja