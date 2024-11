Sex, drogy a rokenrol, to nie som ja. Marta Jandová odmietla aj pikantné fotenie, má totiž jednu zásadu

„Sex, drogy a rokenrol, to nie som ja. Pre mňa je definícia roku síce spojená s istou formou rebelstva, ale nie v negatívnom význame,“ hovorí Marta Jandová, ktorá už pred časom prestala i fajčiť a žije celkom usporiadaný život. Ako tiež prezradila, v minulosti dokonca odmietla aj sexi fotenie pre Playboy a mala na to podľa jej slov pádny dôvod. V rozhovore pre magazín Evita si nedávno na ponuku spomenula a narovinu objasnila, prečo ju kedysi odmietla.

Rokerstvo vníma ako vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, posúvanie hraníc či skúšanie nových projektov a výzvy s tým spojené, ale znamená pre ňu tiež, že robí len to, na čo má chuť. „Nerobím, čo nechcem. Ak ma niekto napríklad zavolá zaspievať pesničku a mne sa skladba nepáči, poďakujem a poviem nie. Nerobím všetko a za každú cenu,“ podotýka Jandová.

Chcela byť dobré dievča

„Prišlo to však až s vekom a zrejme aj skúsenosťami. V minulosti som urobila veci aj preto, aby som bola dobré dievča a niekoho som nezarmútila. Našťastie, vždy som mala toľko ponúk a príležitostí, že niektoré som nielenže chcela, ale aj mohla odmietnuť. Nebola som od nich finančne závislá. Samozrejme, ak by prišiel niekto s ponukou za strašne veľa peňazí a nebola by proti mojim zásadám, ťažko by som odolala,“ poznamenala sympatická brunetka a vzápätí si zaspomínala na časy, keď ju lákali od nemeckého časopisu Playboy.

Mladá Marta sa im zapáčila pre jej kypré tvary, a tak ju oslovili, či by nechcela nafotiť za poriadny balík peňazí decentné akty. Speváčka mala však svoje zásady a nedovolila by jej i ďalšia vec. Dnes otvorene prezradila, čo jej vtedy išlo hlavou.