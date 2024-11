Stráca to najcennejšie. Mária Čírová ruší všetky blížiace sa koncerty a chce sa sústrediť len na jedno

Musela vyskočiť z rozbehnutého kolotoča a dať si prestávku. Mária Čírová má problémy s hlasom, tak sa rozhodla na nejaký čas stiahnuť z pracovného života a venovať sa len sebe.

„V živote speváčky je hlas všetkým – nástrojom, ktorým môžem odovzdávať emócie, radosť a energiu. Ale keď je tento dar oslabený, prichádza výzva, ktorá ma núti zastaviť sa a pozrieť sa hlbšie,“ napísala v príspevku na Instagrame.

Veľký pozor na zdravie

„Keby som robila čokoľvek iné, možno by tento stav pre mňa nebol taký podstatný a mohla by som fungovať ďalej. No spevácky hlas si vyžaduje 110 percent čistoty – priedušky, pľúca, hlasivky, všetko musí byť v dokonalej kondícii,“ pokračuje speváčka, ktorá podľa vlastných slov poriadne dbá na svoju životosprávu a dlhodobo eliminuje všetko, čo by mohlo jej hlas ohroziť.

„Žiadne bublinkové nápoje, studené nápoje, ľady, žiaden alkohol, žiadne cigarety, žiadne zbytočné ponocovania či žúrky... K svojej práci pristupujem maximálne zodpovedne a každú jeseň a zimu venujem obrovskú pozornosť zdraviu, pohybu a vnútornej rovnováhe. No a vidíte, aj tak sa stalo…,“ píše ďalej na sociálnej sieti.

Lieky pred spievaním odmieta