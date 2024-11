Tak mladé dievča a tak veľké srdiečko, hovoria ľudia. Ôsmačka Ľubka potešila novorodencov hrejivým darčekom

Láskavé srdce, šikovné ruky a radosť z pomoci. Tak by sme mohli opísať talentovanú ôsmačku Ľubku zo Základnej školy v Gbeľanoch, ktorá svojou tvorivosťou spravila radosť tým najmenším. So svojimi vlastnoručne vyrobenými farebnými čiapočkami sa totiž zjavila priamo pred dverami novorodeneckého oddelenia v žilinskej nemocnici.

Ľubkin darček priniesol farby, teplo a úsmevy nielen malým drobčekom, ale aj personálu nemocnice, ktorý si jej pomoc nesmierne váži. „Zásielka pre drobčekov sa jej bezpodmienečne vydarila," zaznelo s vďakou od nemocnice.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nemocnicazilina/posts/pfbid02EvJ9TraJ7xeeNirX7YpCebeKS1H4pQaE3p5sNDLqvadZuzHjtUY7ivNP7reFGBENl

Školáčka svojím skutkom ukázala, že aj mladí ľudia majú veľký potenciál robiť svet lepším. „Sme nesmierne pyšní a vďační za šikovných a pozorných ľudí, ku ktorým Ľubka oprávnene patrí,“ dodala nemocnica, no so slovami obdivu nešetrili ani ľudia v komentároch.

„Tak to klobúk dole. Tak mladé dievča a tak veľké srdiečko. Bodaj by sa nám takých detí podarilo vychovať čo najviac," napísala Danka, no nebola jediná. „Ľubka si úžasné dievča, zručná aj milá, ďakujeme za tie detičky," dodala Helenka.