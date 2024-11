VIDEO: Pobavil fanúšikov a získal si srdcia žien. Pavol Habera sa predviedol v netradičnej úlohe

Spevák ukázal, že aj on má zmysel pre humor.

Vystrelil si sám zo seba. Speváka Paľa Haberu poznajú televízni diváci aj ako prísneho porotcu zo speváckej súťaže Superstar, ktorý na účinkujúcich svojimi slovami a hodnotením nenechal nitku suchú. Najnovšie sa však ukázal v celkom netradičnej úlohe a na sociálnej sieti zverejnil video, ktorým pobavil fanúšikov a dokonca si získal srdcia mnohých žien. Tie mu odkázali, že jeho partnerke Daniele závidia, akého šikovného má doma muža.

Vyžehlí vám, čo len chcete

Spevák a líder kapely Team je známy tým, že pri hodnotení speváckych výkonov v súťaži Česko Slovenská SuperStar si nedával servítku pred ústa a vždy na rovinu povedal, čo si myslí. Tentoraz sa však predviedol v úplne odlišnej úlohe a ukázal, že aj on má zmysel pre humor.

Umelec sa totiž postavil k žehliacej doske a blysol sa v aktivite, v ktorej zväčša vynikajú ženy. „Služby a práce všetkého druhu ponúka tento šikovný, mladý muž - vyžehlí vám, čo len chcete - bielizeň, koncertný kostým, ksicht a aj problémy. Kontakt tu,“ znie popis k vtipnému videu.

Čo je doma, to sa počíta

Za takého starostlivého partnera, muža do voza aj do koča, je iste rada aj jeho životná partnerka Daniela Peštová. S modelkou tvorí spevák harmonický pár už viac ako dve desaťročia a klape im to po všetkých stránkach.

Milé video, ktoré pobavilo fanúšikov, si okamžite získalo aj srdcia mnohých žien. Tie spevákovi odkázali, že Daniele závidia, akého šikovného má doma muža. „Neskutočný chlap, ten Palino. Čo je doma, to sa počíta. A žehlí svoje oblečenie a poctivo,” znel jeden z pochvalných komentárov. Ďalšia fanúšička sa pridala so slovami: „Šikovný, berieme ťa. Daniela má šikovného manžela.“