Kto vyrobil bábiku z ľudskej kože? Zvrátený vrah sa chystá udrieť znovu!

Na okraji cesty na predmestí Edinburghu sa nájde pohodené mŕtve telo mladého dievčaťa. Zoey to nikdy nemala ľahké a už v takom mladom veku toho prežila aj za tri životy. Teraz našli jej mŕtve telo a keď patológ preskúma pozostatky, objaví šokujúcu, hrôzostrašnú vec. Z kože obete na bruchu a na chrbte niekto vyrezal siluetu bábiky.

Ava sa prudko nadýchla. „To sú biele šaty?“ zarazila sa. „Ako mohla…“

Jonty odpovedal tým, že chytil šaty za lem a vyhrnul ich, aby odhalil stehná a brucho. Z brucha malo dievča vyrezaný obrovský kus kože a odhalené mäso sa začalo vlniť, ako vysychalo. Z rany mu po nohách až k bosým chodidlám stekala krv, teraz zaschnutá na celej dolnej polovici tela.

Hlavná inšpektorka Ava Turnerová a inšpektor Luc Callanach hľadajú stopy, ktoré by ich priviedli k páchateľovi, a dôležitú stopu objavia tam, kde by ju nikto nečakal. V detskom kočíku s opusteným bábätkom, pri ktorom je bábika vyrobená z ľudskej kože.

Po tom, čo sa nájde ďalšie zohavené telo mladej ženy, Luc a Ava si uvedomia, že vrah rozohral desivú hru, a je iba otázkou času, kedy udrie znova. Podarí sa im zastaviť zvráteného vraha, prv než ďalšiu obeť umlčí navždy, alebo je už príliš neskoro?

Dokonalé ticho je snáď ešte lepšie ako predošlé časti a Helen Fieldsová si minimálne udržiava nastavenú latku kvality. Perfektná zápletka, brutalita činov, ktorá nedáva Ave spať, postupné skladanie mozaiky, indície, falošné stopy... Helen má vycibrený rozprávačský štýl, dar vyskladať dokonalú detektívku, ktorá vás lapí a nepustí.

Krátke kapitoly odsýpajú, plynú, do prostredia a atmosféry rýchlo vhupnete. Má to napätie, je to uveriteľné, či už kroky vraha/vrahov (nebudeme prezrádzať :)), tak kroky vyšetrovateľov. Do toho zapadajú osobné a súkromné linky postáv a svižné dialógy, ktorým nechýba sarkazmus a irónia.

„Keď som svojej redaktorke Helen Huthwaiteovej odovzdala prvotný nápad na túto knihu, mali ste vidieť výraz na jej tvári, keď som povedala: „Vrah im odrezáva kožu z brucha a chrbta a vyrába z nej bábiky.“ To mi stačilo a mala som inšpiráciu na písanie. Niekedy stačí jedna veta,“ spomína Helen Fieldsová.

P.S. Hoci ide o sériu a toto je štvrtý prípad dvojice Callanach a Turnerová, pokojne môžete knihu čítať samostatne, bez načítaných predošlých. Potom sa k nim aj tak vrátite.

Foto: Ikar

Helen Fieldsová

Pracovala ako právnička a venovala sa aj vážnym kriminálnym prípadom. Po narodení druhého dieťaťa spolu s manželom založili produkčnú spoločnosť, kde sa uplatnila aj ako scenáristka. Debutovala fantasy knihami, ktoré si vydávala sama. Preslávila sa najmä vďaka sérii trilerov s detektívom Lucom Callanachom.