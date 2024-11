Všetci Rómovia z osady vďaka nemu chodia do práce, deti vedia čítať. Ítečkár Martin mení na Gemeri životy

Je to ako scenár z filmu. Dobre zabezpečený a úspešný český ítečkár sa vzdal pohodlného života v prospech chudobných, a to len preto, že jedného dňa omylom odbočil na Slovensku do jednej rómskej osady. To, čo tam Martin Halík uvidel, ho zasiahlo natoľko, že od základov zmenil svoj život. Muž, ktorého snom bolo byť slávnym dizajnérom a zarábať veľa peňazí, už niekoľko rokov žije so svojou manželkou, vyštudovanou psychologičkou, a ich tromi deťmi na Gemeri, kde dávajú ľuďom nádej na lepšiu budúcnosť.

Martin Halík. Foto: www.krm.sk

Takú chudobu nikdy nevidel

Martin Halík vyrastal v Brne a žil v slabších pomeroch v sedemčlennej rodine pravoslávneho kňaza. „O to viac som začal pracovať. V trinástich som začal robiť webové stránky, začal som si zarábať a snažil som sa rodičov odbremeniť,“ spomínal v rozhovore pre Absolventský Velehrad Martin, ktorý sníval, že ako ítečkár bude cestovať po svete od Prahy až po New York. Nakoniec ale zostal šéfovať v Brne, kde mal úspešnú kariéru a kde by mu nikdy nenapadlo, že raz skončí v slovenskej rómskej osade. Do tej sa dostal úplnou náhodou.

S kresťanskými kamarátmi sa snažili vycestovať na misie na Ukrajinu, no v tom čase bolo po Majdane a nepodarilo sa im tam ísť. Nakoniec došili len do okresu Rimavská Sobota. „Keď tam prídete, je to, ako by ste sa ocitli doslova v indickom slume,“ priblížil pre portál Czechcrunch Martin Halík svoj vlastný zážitok. Softvérovému dizajnérovi, ktorý vlastní úspešnú agentúru, návšteva osady zmenila život. Do tej doby nikde väčšiu chudobu na vlastné oči nevidel.

Foto: www.krm.sk

Z kancelárie do rómskej osady

„Netušil som, že na Slovensku niečo také existuje. O to viac ma to šokovalo,“ hovoril pre Postoj. Ako priznal, k Rómom mal dovtedy negatívny vzťah, situácia s nimi mu prišla neriešiteľná, no vtedy sa v ňom niečo zmenilo a rozhodol sa, že miestnym rodinám pomôže.

„Vtedy som mal IT firmu. Keď prišla fáza, že moji kolegovia si začali zakladať rodiny, prišla aj otázka, čo ďalej. Dostal som nápad kúpiť si dom v Klenovci a pomáhať tu,“ spomínal Martin, ktorý pred takmer deviatimi rokmi kúpil v Klenovci dom a nakoniec sa k jeho vlastnej misii pridala aj jeho budúca manželka. „Chcela tam pomáhať. A to nás k sebe ešte viac pritiahlo. Takto Pán Boh zariadil, že tu teraz pomáhame dvaja,“ priznal ítečkár, ktorý učil deti čítať, písať, pracovať s počítačom. Dospelých motivoval, aby chodili do práce a čo sám zarobil, to rozdal. Nejaký čas sa dokonca rozhodol žiť v centre rómskej osady.