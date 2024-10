Postavila sa svojmu strachu. Barbora Krajčírová trpela panickými atakmi, svojou odvahou inšpirovala iných

Známa moderátorka sa zdôverila so svojím najväčším strachom.

Už sa nebojí. Barbora Krajčírová, ktorá roky trpela a mala obrovský strach z lietania, sa nedávno rozhodla, že sa svojmu strachu postaví. So svojimi pocitmi sa zdôverila aj na svojom profile na sociálnej sieti. Veľkou odvahou napokon inšpirovala i ďalších ľudí, aby sa svojmu strachu postavili tiež.

Snažila sa s tým pracovať

Známa moderátorka, ktorú televízni diváci poznajú napríklad z relácií Teleráno či Slovensko má talent, dlhé roky bojovala s tým, že mala strach nasadnúť do lietadla a odletieť do vzdialenejšej krajiny. So svojím trápením sa napokon zverila fanúšikom na sociálnej sieti.

„Vy, ktorí ma poznáte a sledujete dlhšie, viete, že dlho bolo mojím strachom lietanie. Nejako som sa s tým za posledné roky snažila pracovať, ale let na Madeiru bol ťažký oriešok,“ napísala po tom, ako sa rozhodla stráviť niekoľko dní na portugalskom ostrove.

Madeiru totiž pre jej letisko poznajú nielen turisti, ale aj skúsení piloti ako miesto, na ktorom sa veľmi ťažko pristáva a ktoré patrí medzi jedno z najnebezpečnejších na svete. Pristávanie tam totiž komplikuje veľmi silný vietor, takže cestujúci musia počítať s divokými manévrami. Niet teda divu, že si moderátorka počas pristávania musela ozaj siahnuť na dno svojich síl.

Nádych a výdych