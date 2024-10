Mama si nechcela pochovať mladého syna. Tomáš pred Extrémnymi premenami musel spávať po sediačky

„Život s takou morbídnou obezitou si dokáže predstaviť len málokto. Tomáš to veľmi dobre vie,“ uviedla televízia Markíza príbeh 36-ročného Tomáša, ktorý pre váhu 265 kilogramov posledné roky spával len po sediačky, pretože keď ležal, dusil sa pod ťarchou vlastného tela. Aj prejsť viac ako pár metrov už bolo pre neho nepredstaviteľné. Tomáša však taký život nenapĺňal, túžil po priateľke, rodine a slobode a veril, že v Extrémnych premenách si splní svoje sny.

Na raňajky sedem rožkov

Na raňajky klobása so slaninou, plátkový syr, saláma, vajíčka a minimálne sedem rožkov. „K tomu príde káva, kola, energeťák a keď sa naraňajkujem, tak si dám ešte špecialitky,“ ukázal na misku sladkých keksov. „To mám o deviatej a potom nemám problém o dvanástej zjesť plnohodnotný obed,“ povedal 36-ročný Tomáš, ktorý cez víkendy býval u rodičov, kde mal podľa jeho slov „mama hotel“.

„Ja som k tomu prispela, to je pravda, lebo ja ho obsluhujem,“ priznala si mamina, ktorá vedela, že budú musieť niečo zmeniť. „Bola by som rada, keby sa vedel sám o seba postarať,“ povedala otvorene o synovi, ktorého nachádzala spať po sediačky, pretože pri ležaní sa dusil a nemohol dýchať. „Nechcela by som ho pochovať skôr, ako by som sama zomrela,“ poznamenala mama Emília.

„S týmto telom neviem už nič robiť. Neviem prejsť sto metrov bez toho, aby som sa nezadýchal a aby som si nemusel sadnúť,“ priznal pred kamerami Tomáš, ktorý túžil po radikálnej zmene. „Odpíliť polovičku človeka a nechať len polovicu,“ povedal. Úplne nanovo musel nastaviť svoje návyky a spôsob života.

Bol v ohrození života

„Ja som sa rád, že som sa rozhodol pre teba. Lebo toto keď počujem, nebudem ti klamať, ide mi slza do očí, lebo mi je z toho naozaj blbo. Ty zo sto percent normálneho života žiješ tri percentá. Čo je to za život? Veď ty nežiješ, ty prežívaš,“ vyhlásil tréner Maroš Molnár, ktorý si do Extrémnych premien vybral najťažšie účastníka aktuálnej série. S váhou 265,1 kilogramu bol v priamom ohrození života.