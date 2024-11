Život sa jej po príchode syna zmenil, no neľutuje. Jasmina Alagič by Sanelovi dopriala aj súrodencov

Keď prišiel na svet, všetko v jej živote sa obrátilo naruby. Po tom, ako pred piatimi rokmi darovala Jasmina Alagič život synčekovi Sanelovi, sa jej pracovné povinnosti zmenili na tie materské a prácu v televízii vystriedala starostlivosť o bábätko. No už by na tom nič nemenila. V rozhovore pre portál Diva.sk prezradila, aké majú s Patrikom rodičovské plány, ale aj to, koľko by chcela mať detí.

Čakal naňho celý život

V decembri 2018 moderátorka spolu so svojím manželom oznámila, že je v očakávaní ich prvého potomka. Budúci rodičia nemohli byť šťastnejší. „Som mama! Sanel je s nami a aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite vám o tom poviem. Bože, ďakujeme,“ napísala Jasmina Alagič bezprostredne po pôrode na sociálnej sieti.

Dojatie neskrýval ani známy raper a čerstvý otecko Patrik Rytmus Vrbovský. „Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ vyznal sa vtedy zo svojich citov.

Najlepší priateľ

O svojom synovi hovorí jojkárska moderátorka ako o najlepšom kamarátovi na svete. „Pre mňa bol Sanel vždy parťák. Takmer od začiatku, ako sa narodil, keď som začala pracovať, brávala som ho všade so sebou. A bol úplne úžasný a tak nejako sa naučil, že ho môžem vziať kamkoľvek a vie presne, ako sa kde má správať,“ prezradila mamička malého Sanela, ktorá by synčekovi rada dopriala aj súrodenca – a nie jedného.