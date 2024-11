Stěrače stírají, hlásila v kultovom filme. Erna z Vrchní, prchni! v škole jedávala to, čo spolužiaci nechceli

Keď Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěřák, tvorrcovia legendárnej komédie Vrchní, prchni!, ladili posledné detaily dialógov, niečo zásadné v nich chýbalo. „Zrazu Láďa hovorí Zdeňkovi: A čo keby si zatrúbil a ona povie: Klaksón trúbi. V tej chvíli som vybuchla smiechom. A oni to s vážnou tvárou komentovali: Áno, to bude ono. To bude výborná bodka,“ spomína si pre Blesk.cz herečka Daniela Bakerová.

Hláška filmovej Erny, ktorú v komédii stvárňovala, zľudovela a s kultovým „Stěrače stírají, ostřikovače stříkají!“ si ju dodnes spája množstvo fanúšikov.

Prekvapili ju kostýmom

V momente, keď režisér zbadal Danielu Bakerovú prichádzať, už z diaľky volal: „Áno, áno, to by šlo!“ a aj napriek tomu, že išlo o malú rolu, ona filmovú ponuku s radosťou prijala.

Na kostýmovej skúške ju však prekvapilo, keď jej oznámili, že bude celá oblečená v úplete. Ten jej mal pletený spodok aj vrch, bol veľmi nekvalitný a navyše si v ňom ani nemohla poriadne sadnúť. Sama tvrdí, že išlo o oblečenie z tej najlacnejšej priadze, akú si len človek dokáže predstaviť. Aj to však prispelo ku komickosti celej scenérie.

Na lásku ani nepomyslela

„Zdeněk bol celý v zelenom, ja som bola oranžová. Čiapku sme mali vypchatú toaletným papierom. No vyzerali sme naozaj smiešne,“ smiala sa herečka, ktorej sa dodnes stáva, že ju vďaka jej nezabudnuteľnej úlohe v tomto filme ľudia spoznávajú na ulici a to aj napriek tomu, že má pocit, že sa za tých 40 rokov poriadne zmenila.

Daniela študovala herectvo na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a tu sa aj spoznala so známym Karlom Krylom, s ktorým neskôr aj vystupovala. Málokto však vie, že verš slávnej piesne Morituri te salutant, v ktorom pesničkár spieva o bielych pažiach akejsi Daniely, je práve o nej.