Hrozilo, že sa im rozpadne rodina. Vlado Kobielsky s Alenkou vedia, na čo vo vzťahu netreba zabúdať

Ich vzťah nezačal ako v rozprávke, napriek tomu žijú dodnes v šťastnom manželstve už 20 rokov. Vladimír Kobielsky a jeho manželka Alenka tento rok oslávili porcelánovú svadbu, no obľúbený herec priznal, že prežili aj časy, keď im hrozilo, že sa im rozpadne rodina.

Očaril ju dychom

Vlado Kobielsky spoznal svoju osudovú partnerku na internátoch, kde sa ocitol na izbe so spolužiakom Jurajom Kemkom. „Pôvodne to mala byť dvojka, kde sme mali bývať ja a Ďuro Kemka. Ale jeden mal málo kilometrov, to bol Jakab z Nitry, internát nedostal, a ďalší zabudol podať včas prihlášku. Latinák!“ spomínal v tolkšou Neskoro večer herec, ktorý nakoniec skončil na malej izbe s tromi spolužiakmi. „Vznikali tam také osudové stretnutia,“ prezradil a zaspomínal si aj na to, ako stretol svoju Alenku.

Foto: nstagram - @vladokobielsky

„My sme boli štvrtáci a pamätám si, ako Lukáš doniesol bielu slaninku, tam nebolo kúsok mäsa. Urobil z toho také kocky, celé to zalial octovým zálevom, dal do toho cibuľu a cesnak. Vedľa nás akurát nasťahovali prváčky scénografky a kostýmové výtvarníčky,“ prezradil Kobielsky a upresnil, že medzi prváčkami bola aj jeho budúca manželka.

„Ja som koštoval, zapil som to dobrou rožovkou, ktorú tiež Lukáš doniesol, vyšiel som na tú chodbu a tam som jednu tú prváčku stretol, dýchol som na ňu a žijeme spolu už takmer 30 rokov a máme tri deti,“ zasmial sa.

Hrozil im rozpad rodiny

Ako teraz obľúbený herec priznal v rozhovore pre Nový Čas, v ich 20-ročnom manželstve nebolo vždy všetko ružové. Najťažšie obdobie prežívali, keď obaja pracovali na seriáli Búrlivé víno.