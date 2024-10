Kedysi rodičov veľmi sklamala, dnes z nej majú radosť. Takto Mária Čírová oslávila mamine narodeniny

S rodičmi si udržiava naozaj krásny vzťah. Mária Čírová to ukázala aj nedávno, keď jej milovaná mamička oslavovala sedemdesiate prvé narodeniny. Na rodinnej oslave jej speváčka podarovala nádhernú kyticu, na ktorej nechýbalo milé prekvapenie. Pri tejto príležitosti zároveň obom rodičom adresovala slová plné lásky.

Ešteže ich nepočúvla

Dnes sú ich vzťahy už v poriadku, no v minulosti speváčka svojich rodičov veľmi sklamala. Za svojho životného partnera si totiž vybrala hudobného producenta Mariána Kachúta, ktorý je od nej výrazne starší. „Deti nikdy nenaplnia predstavy rodičov. Čím viac si vás budú tí rodičia nejako predstavovať, tým viac sa budete od toho odkláňať. Aj u nás to tak bolo. Moji rodičia mali o mne nejaké predstavy, čím budem, s kým budem… A ja som to všetko v jednom momente rozbila,“ priznala ešte kedysi Mária Čírová v rozhovore pre portál ereport.sk.

Napriek tomu, že jej to bolo ľúto a vedela, že ich sklame, vykročila nakoniec po tej tŕnistejšej ceste. A vyplatilo sa. Dnes je už totiž speváčkina mama zo svojho zaťa nadšená. „Maminka mi často hovorí, „Maruška, ešteže si nás vtedy nepočúvala,“ dodala Mária Čírová.

Skutočné požehnanie

Pred časom speváčkina milovaná mamička oslavovala sedemdesiate prvé narodeniny. Na rodinnej oslave jej Mária podarovala nádhernú a chutnú kyticu, na ktorej nechýbalo milé prekvapenie – špeciálna čokoláda s fotografiou, kde je vyobrazená so svojou životnou láskou.

Umelkyňa sa napokon o momentky z oslavy podelila aj na svojej sociálnej sieti. „Čo môže byť viac než vidieť radosť v očiach svojich rodičov a cítiť, že tieto chvíle sú skutočným požehnaním?“ napísala s láskou Čírová.