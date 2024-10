Odpustila mu aj najväčšie zakopnutie. Milan Ftáčnik mal šťastie na tolerantnú manželku Zlaticu

„Muž, ktorý ovládol Bratislavu a šokoval Slovensko,“ písali média o niekdajšom primátorovi Bratislavy, významnom ľavicovom politikovi a vysokoškolskom učiteľovi Milanovi Ftáčnikovi. Najbližší priatelia sa o ňom vyjadrovali ako o človeku vysokých morálnych zásad, ktorý vraj v živote zakopol iba raz, keď sa mu narodil nemanželský syn. Ani to však nezničilo manželstvo so Zlaticou, s ktorou žil 42 rokov.

Foto: TASR

Jedinec nezmohol nič

Politická minulosť Milana Ftáčnika má korene ešte v pionierskych časoch, keď bol večným predsedom triedy, ktorý sa bil za ostatných. „Vždy som mal pocit, že musím robiť niečo pre druhých. Na gymnáziu aj na vysokej. Nebolo mi to zaťažko. Bolo to pre mňa samozrejmé,“ hovoril kedysi pre SME Milan Ftáčnik. V nádeji, že bude môcť zmeniť ešte viac, ako prvák na vysokej škole vstúpil do komunistickej strany.

„S ilúziou, že tam budem mať ešte väčší priestor, aby som ovplyvnil vysokoškolské problémy. Mýlil som sa. V KSS bol prístup k problémom natoľko hierarchický, že jedinec nezmohol nič,“ hovoril otvorene Milan Ftáčnik, ktorý okrem politiky miloval aj vzdelanie - teoretickú kybernetiku ukončil na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) UK s Cenou ministra školstva. „Kybernetik s ľudskou tvárou, ktorý mal byť prezidentom,“ spomínali naňho kolegovia z veľkej politiky, do ktorej ho priviedlo niekoľko náhod.

Poslanci Milan Ftáčnik / vľavo / a Jozef Holčík / vpravo/ na schôdzi SNR 24. februára 1992 v Bratislave. Foto: TASR - Vladimír Benko

Po roku 1990 sa aktívne podieľal na transformácii Komunistickej strany Slovenska na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) a mnohých zaujal ako mladý človek, ktorý sa nebojí povedať svoj názor a nemá na hlave maslo z bývalého obdobia. V strane nakoniec pôsobil ako podpredseda a o osem rokov neskôr už sedel na poste ministra školstva vo vládu Mikuláša Dzurindu.

Za mikrofónom s Jozefom Kronerom

Kolegovia z vysokej politiky sa v rozhovore pre SITA zhodli, že patril k najlepším ministrom školstva v novodobej histórii Slovenskej republiky. „Bol vždy prístupný na kompromis a vedel si vypočuť z pozície ministra školstva aj argumenty rezortu financií,“ uviedla exministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá ľutovala, že sa Milan Ftáčnik nestal prezidentom. Málokto pritom tuší, že nechýbalo málo a namiesto politiky by sa venoval herectvu.