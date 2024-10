O jej srdce musel zabojovať. Lucie Bílá venovala svojmu Radkovi na výročie krásne vyznanie

Odháňala ho, ale on sa nedal odradiť. Príbeh lásky Lucie Bílej a jej svalovca Radka Filipiho sa nerodil ľahko, oboch totiž poznačili predchádzajúce neúspešné vzťahy a obavy či predsudky vzbudzoval aj sedemnásťročný vekový rozdiel, ktorý medzi nimi je.

City však boli silnejšie a popová ikona je dnes šťastná, že skutočná láska do jej života napokon prišla. Pred časom oslávili deviate výročie ich vzťahu a pri tejto príležitosti adresovala speváčka svojmu partnerovi krásne vyznanie.

Objavil sa nečakane

Dlhé roky sa zdalo, že šťastie v láske speváčku akosi obchádza. Až po viacerých neúspešných vzťahoch a dvoch nevydarených manželstvách sa napokon objavil o 17 rokov mladší fitness tréner Radek Filipi. Do Luckinho života vstúpil úplne nečakane.

Dvojica sa totiž po prvý raz stretla na obnovenej premiére opery Carmen. Radek tam bol so svojou mamou a Lucie sa v priestoroch, kde sa práve konalo posedenie, snažila utiecť pre davom ľudí. „Schovala som sa za toho najväčšieho chlapa, ktorý tam bol so slovami, že tu som so svojím novým priateľom a chceme mať chvíľu iba pre seba,“ spomínala Lucie Bílá v rozhovore pre portál denik.cz. Radek v tej chvíli zareagoval okamžite a aj spolupracoval.

Nenechal sa odradiť

Dlho sa potom snažil získať jej srdce, ona ho spočiatku od seba odháňala a kľučkovala. On však o Luciinu priazeň bojoval, až kým mu nedala šancu. „Som rada, že sa nenechal odradiť a že ho vedľa seba mám. V jednu chvíľu som si dovolila, že budem šťastná,“ poznamenala kedysi pre portál Idnes.cz.

Spokojná dvojica pred časom oslávila už deviate výročie vzťahu a Lucka pri tejto príležitosti svojmu partnerovi venovala krásne vyznanie. „Deviate výročie... Lucie plus Radek. Láska, rodina, ďakujem ti,“ napísala na sociálnej sieti.