Považovali ich za symbol Satana. V skutočnosti vám prítomnosť čiernych mačiek môže priniesť výhody

K obdobiu Halloweenu a Dušičiek neodmysliteľne patria aj čierne mačky. Tieto stvorenia si ľudia už v stredoveku spájali so Satanom a čarodejnicami, verili, že sú to zamaskované čarodejnice a mnohí ich považovali aspoň za ich oddané spoločníčky. Ľuďom, ktorí s nimi prídu do kontaktu, pritom môžu v skutočnosti priniesť šťastie.

Foto: freepik.com/freepik

Začalo to v stredoveku

Temné povery, ktoré dodnes vplývajú na naše zmýšľanie o čiernych mačkách, pochádzajú ešte z obdobia raného stredoveku. Vtedajšou Európou sa totiž šírili legendy, že čarodejnice mačkami obdarúval samotný diabol na to, aby im slúžili. Že sú čierne mačky symbolom satana, hlásala aj bula Vox in Rama pápeža Gregora IX. z roku 1233. Puritáni zasa v roku 1700 verili, že čarodejnice sa na čierne mačky dokážu premeniť a keď prechádzajú okolo domov v susedstve, v skutočnosti ľudí špehujú, aby mohli priniesť informácie samotnému diablovi.

Tieto povery veľa dobra nakoniec nepriniesli. Ľudia totiž začali čierne mačky v domnienke, že sú nebezpečné, ruka v ruke s ľuďmi (prevažne ženami) podozrivými z čarodejníctva masovo zabíjať. A hoci dnes už mnohí veria v presný opak a domácich miláčikov opäť rehabilitovali, určité obavy z čiernych mačiek panujú dodnes.

Neboja sa ich, ale o ne

Stále sa totiž medzi nami pohybujú aj trýznitelia zvierat a práve obdobie Halloweenu je pre čierne mačky kritické. Mnohé útulky po celom svete preto v snahe vyhnúť sa ich zbytočným úhynom hľadajú počas októbra čiernym mačkám dočasné domovy, aby sa zbytočne netúlali po uliciach a nič zlé sa im nestalo.

Veľa závisí od miesta, kde žijete. Niekde majú totiž ľudia o čiernych mačkách úplne opačnú mienku a dobre si ich chránia.