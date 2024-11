Nebil ho veľa, ale potom to stálo za to. Chlapec v okuliaroch sa s otcom zmieril až na sklonku jeho života

Jeho otec bol mohutný, dominantný muž s hrubým hlasom a v Československu bol považovaný za prototyp poriadneho chlapa. On s ním mal ale komplikovaný vzťah, ktorý výrazne ochladol potom, ako jeho a mamu opustil pre inú ženu. Od otca nedostával veľa pozornosti, zato niekoľkokrát čelil jeho hnevu. Zbil ho síce len párkrát, no vtedy to vraj stálo za to a chlapec sa pritom „popišal aj pokakal“.

Prešli roky otec a syn si stále nevedeli k sebe nájsť cestu. Zmenilo sa to až na sklonku otcovho života, keď sa predsa len zblížili. Otec sa dokonca stihol potešiť aj z vnúčat. Keď zomieral, mal takú mocnú vôľu, že prikázal smrti, aby na chvíľu počkala, len aby jeho syn stihol doraziť do nemocnice. Až potom naposledy vydýchol.

Kto je tento chlapec?