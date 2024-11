Ranné rituály nevynechal takmer 20 rokov. Jožko Vajda im vďačí za pevné zdravie a mladého ducha

„Keď dýcham, tak žijem,“ hovorí Jozef Vajda, ktorý budúci rok oslávi jubilejnú sedemdesiatku, no jeho zdravie a kondíciu mu môžu závidieť aj oveľa mladší. Obľúbený herec vie, že pevné zdravie nepadá len tak z neba a preto sa už vyše 15 rokov drží svojho ranného rituálu, v ktorom je ukryté tajomstvo jeho zdravia aj mladého ducha.

Dychový rituál v posteli

„Vstávam dve až dve a pol hodiny predtým, ako niekam idem, keďže mám dosť rituálov,“ prezradil v podcaste Bekimovo horúce kreslo herec, ktorý prvý z rituálov robí už v posteli.

Každý deň sa zobúdza s dychovým cvičením, ktoré je najmä o zadržiavaní dychu a úplnom výdychu. „Čiže si úplne bez kyslíka a držím to a potom sa znova nadychujem a pomaly vydychujem. Proste sú to dychové cvičenia, ktoré trvajú zhruba pol hodiny,“ pokračoval Jožko Vajda, ktorý ešte pred samotným dychovým cvičením niekoľko minút medituje.

Olivový olej

„Potom sa zobudím a idem na ďalšie veci - mlganie oleja,“ povedal o rituáli, ktorý spočíva v tom, že v ústach premieľa olivový olej zhruba 15 minút, kým nie je číry ako sliny.

„To by malo zabíjať a vyťahovať maličké mikroorganizmy, ktoré v tých ústach spôsobujú neplechu. Na záver dýcham rôzne esenciálne kvapky na jednotlivé orgány, jednotlivé vône, čo je taká aromaterapia a až potom idem. Toto robím každý deň už 15 - 20 rokov,“ povedal s úsmevom Jožko Vajda, ktorý by sa svojich zvykov nedokázal už vzdať. Ak ráno nemusí ísť do práce, zacvičí si a dopraje si aj saunu. Toto všetko kombinuje aj so stravou, kde stavil na jeden z najpopulárnejších trendov súčasnosti – prerušovaný pôst.