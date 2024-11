Otázka od Evy Mázikovej zmenila jej život. Eva Kostolányiová žila naplno až do konca aj vďaka Andrejovi

„Ja neviem, či som poznala v živote statočnejšieho človeka, ako bola Eva,“ spomínala priateľka na Evu Kostolányiovú, ktorá by 2. novembra oslávila 82. narodeniny. Keď totiž legendárnej speváčke diagnostikovali zákernú rakovinu prsníka, táto zdrvujúca správa ju nepoložila. Práve naopak, diagnóza ju naštartovala. Zmobilizovala všetky sily a zvyšok času, ktorý jej ešte zostával, túžila využiť naplno. Veľmi chcela žiť a rakovinu dokonca zatajila aj pred najbližšími. Pomohla jej tiež láska- v tom čase bola totiž zaľúbená do druhého muža svojho života, muzikanta Andreja Šeba. Ten pri nej stál až do konca.

Foto: Archív TASR

Tancovala, kým vládala

Od smrti speváčky s útlou postavou, ostrými lícnymi kosťami a výraznými očami s podmanivým pohľadom uplynulo v októbri už 49 rokov. Trnavská rodáčka prišla na svet 2. novembra 1942 a pre ťažkú chorobu toho nielen v hudbe, ale aj v živote stihla menej, ako chcela. Hudba sa jej však aj na krátky čas stala životným osudom.

Už ako malé dievčatko bola mimoriadne cieľavedomá a išla si za svojím snom. Keď mala 14 rokov, prihlásila sa na konkurz do umeleckého súboru SĽUK. Po skončení základnej školy pracovala v miestnom mäsokombináte, v roku 1958 sa však spolu s jej starším bratom Ivanom stala v súbore tanečníčkou.

„Členovia našej rodiny radi spomínali, ako Eva každý deň netrpezlivo čakala na poštára, kedy prinesie výsledok. Keď sa dozvedela, že je prijatá, začala v izbe tancovať. A tancovala, kým vládala,“ zaspomínal si v rozhovore pre Korzár Kostolányiovej synovec a krstný syn Mikuláš Vermeš.

Výnimočný bol aj jej charakter

Po SĽUKu dostala niekoľkoročné angažmán v Armádnom umeleckom súbore kapitána Jána Nálepku, kde sa zoznámila s Júliusom Satinským, Ivanom Krajíčkom a Milanom Lasicom. Od roku 1967 potom vystupovala v bratislavskom kabarete Tatra revue a práve tam vznikla jej prezývka slovenská „Twiggy“, keďže zjavom nápadne pripomínala slávnu britskú modelku. Eva však bola nielen atraktívna, ale aj nevšedne talentovaná a skromná.

Aj Michal Dočolomanský sa neskôr v relácii Radosť zo života vyjadril, že Eva Kostolányiová bola neobyčajnou osobnosťou. „Eva bola v tom čase najlepšou slovenskou speváčkou, no výnimočný bol aj jej charakter. A spev, ten vychádzal priamo z jej vnútra,“ citoval Nový Čas legendárneho herca.

Túžila po deťoch