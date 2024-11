Dal si kávu, pobozkal ju a už sa nevrátil. Gabika Dolná si po strate manžela myslela, že prestala žiť

„Baba krv, mlieko, sopeľ, karpina.“ Tak samu seba opisuje herečka Gabriela Dolná, ktorá hrá pred kamerami a na javiskách, no v súkromí sa nehrá na nikoho iného a je iba sama sebou. Je večná optimistka, ktorú nezničila ani tá najväčšia tragédia, keď jedného dňa prišla o milovaného manželka Vladka. Obľúbená herečka je dôkazom, že človek toho unesie omnoho viac, ako by si kedy myslel.

Malé tsunami

Rodáčka zo Šurian po štúdiu na gymnázium chcela ísť na Vysokú školu múzických umení (VŠMU), no neprijali ju. Ani chvíľu nečakala a bola rozhodnutá, že si svoj sen o herectve splní, nech to stojí, čo to stojí. Smiala sa, že už odmalička bola „malé tsunami“, ktoré sa jednoducho milovalo predvádzať. Jeden kamarát jej poradil, aby vyskúšala ísť na konkurz do Divadla Jonáša Záborského v Prešove a práve tam začala svoju kariéru.

„Mala som vynikajúcich kolegov, fantastický byt, deti výbornú školu a veľa priateľov. Aj ľudia tam boli láskaví a bezprostrední. Niežeby tu neboli, ale na východe je to také markantnejšie,“ spomínala po rokoch pre SME na krásne obdobie v Prešove. Na VŠMU ju na druhýkrát predsa len prijali, no práve v tom čase zistila, že je tehotná. Osud podľa nej asi nechcel, aby študovala, no rozhodnutie uprednostniť rodinu nikdy neoľutovala. S manželom Vladimírom sa zdal byť svet gombičkou.

Domov sa nevrátil

„Bol právnikom a bol o osem rokov starší odo mňa. Mal rád divadlo, nosil mi darčeky a získal si ma žuvačkami z tuzexu,“ smiala sa v rozhovore pre Nový Čas herečka, ktorú manžel očaril prirodzeným východniarskym humorom a intelektom. Ich šťastie skončilo, keď mala 29 rokov a pod srdcom už päť mesiacov nosila ich druhé dieťa, dcérku Tatianu.