O lásku ho takmer pripravila ukecaná kamarátka. Mariána Miezgu kamaráti zachránili v poslednej chvíli

„Stále mladí, stále krásni, stále svoji,“ napísala k spoločným fotografiám manželka Mariána Miezgu, Sabina, s ktorou tento rok oslávil 16. výročie sobáša a 25. výročie vzťahu. Obľúbený herec sa zamiloval do lásky svojho života na prvý pohľad a za to, že im to so Sabinou vyšlo, môžu dodnes ďakovať aj Lukášovi Latinákovi, Jurajovi Kemkovi, Robovi Jakabovi a Vladimírovi Kobielskemu. Práve Mariánovi spolužiaci a najlepší kamaráti mu na prvom rande zachránili krk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224419209890820&set=pb.1323266622.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Chcel byť vodič autobusu

Poznal naspamäť všetky grafikony autobusov, električiek aj trolejbusov a sníval o tom, že raz bude vodičom hromadnej dopravy. Marián Miezga sa od detstva nerád učil, preto radšej so spolužiakom vytváral scénky, napodobňovali Lasicu a Satinského a svoje vystúpenia vždy radi zahrali na hodinách, len aby sa nemuseli učiť.

Rodičia ho prvýkrát videli verejne vystupovať až na gymnáziu. „Nikdy mi nič nepovedal o svojich vystúpeniach. Všetko držal v sebe. Až na fotografiách som videla, že zasa niekde účinkoval,“ zaspomínala si hercova mama Otília v rozhovore pre Život. Mariánova cesta za herectvom ale nebola vôbec priamočiara.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/miezga/photos/pb.100063457039853.-2207520000/10150725460633203/?type=3

„Na prijímacie skúšky sa chystal s jednou spolužiačkou, lenže tá si to na poslednú chvíľu rozmyslela. Tak si nedal prihlášku ani Majo. Všetci okolo neho boli prijatí na školy, jemu bolo ľúto, že by zostal sedieť doma. Rozhodol sa pre náhradné riešenie,“ spomínala pani Otília.

Marián sa prihlásil na do Trnavy na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity, na ktorej sa ocitol len preto, že tam nemusel robiť prijímacie skúšky. Po pol roku to vzdal a keď mu domov prišiel povolávací rozkaz, vedel, že musí niečo urobiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LukLatinak/photos/a.10150666649443395/10156325637373395/?type=3&ref=embed_post

Ako spoznal lásku svojho života

Prihlásil sa na Vysokú školu múzických umení, kde ho prijali na prvýkrát a kde spoznal priateľov na celý život. V škole sa zoznámil s Jurajom Kemkom, Lukášom Latinákom, Robom Jakabom a Vladimírom Kobielskym, ktorí boli aj pritom, keď v roku 1999 natrafil na lásku svojho života.