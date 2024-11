Pochúťky, na ktoré by boli hrdé aj naše staré mamy. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Jednoduché a tradičné slovenské jedlá obľubujeme nielen my, ale priťahujú pozornosť gurmánov z celého sveta. Potvrdzuje to aj rebríček populárneho cestovateľského portálu, ktorý by potešil aj našich predkov. Tieto jedlá vnímajú v zahraničí ako naše najlepšie.

Za zoznamom stojí gastronomický portál Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.

Najlepšie slovenské jedlá

Hoci sa na zozname objavilo až 42 našich pochúťok, posvietime si na prvú desiatku. Tú z posledného miesta otvára obľúbený syr – parenica, ktorej základnou surovinou je nepasterizované ovčie mlieko. Od kritikov si vyslúžila hodnotenie 4,3 hviezdičky z možných 5 a rozhodne sa nemá za čo hanbiť.

Foto: TASR

Deviata priečka patrí obľúbeným pareným buchtám, ktorých pôvod si podľa portálu delíme s Rakúskom či Českom. Vznikajú z jemného cesta a sú plnené lekvárom s rumom či inými dobrotami. Pred podávaním sa knedľa bohato poleje rozpusteným maslom či vanilkovou omáčkou a posype sa značným množstvom maku. Taktiež získali 4,3 hviezdičky.

Na ôsmom mieste hviezdi obľúbená kapustnica, ktorú Taste Atlas opisuje ako výdatné zimné jedlo, nasledujú zemiakové halušky (7. miesto) či guláš (6.miesto), ktorého pôvod je taktiež sporný. Spolu s Českom sme vraj vytvorili svoju jedinečnú verziu, ktorá je mierne odlišná od originálu.

Absolútny víťaz?