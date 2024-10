Budeme s tebou pri každom jednom kroku. Známy moderátor sa pochválil tou najkrajšou novinkou

Po tom, ako Vlado Varecha pred dvoma rokmi povedal áno svojej životnej láske Patrícii, má v živote ďalšiu veľkú novinku. Z moderátora sa totiž stal čerstvý otecko zdravého synčeka, ktorému aj s manželkou dali meno Timotej. V rozhovore pre portál markiza.sk prezradil viac o pôrode aj o svojich pocitoch.

Plní emócií

Moderátor, ktorého hlas môžete poznať z relácie Smotánka či z éteru Rádia Expres aj Europa 2, a jeho manželka Patrícia si svoje áno povedali v októbri 2022 po piatich rokoch vzťahu. Svoju lásku spečatili v Poprade a na hostine nechýbali ani kolegovia z brandže.

Mladomanželia si ich deň podľa vlastných slov užili naplno a lepší si ho vraj ani nemohli vysnívať. „Sme veľmi vďační a šťastní, že sme si tento deň mohli takto užiť spolu s našimi blízkymi. Stále sme plní emócií a ďakujeme za každú gratuláciu,“ povedal vtedy Vlado.

Obdivuje ju ešte viac ako doteraz

Teraz majú manželia opäť dôvod na radosť, keďže sa z nich stali čerství rodičia zdravého synčeka. „Pri každom jednom kroku budeme odteraz s tebou,“ podelili sa s fanúšikmi o prvý záber bábätka na sociálnej sieti.

Šťastný otec tiež prezradil viac o pôrode a nezabudol ani na pochvalné slová pre svoju manželku. „Timi Varecha je v poriadku, aj keď to nebolo najjednoduchšie. Moja Paty je tiež v poriadku a po tom, čo som videl, ako to pri pôrode zvládla, ju obdivujem ešte viac ako doteraz. Podľa mňa by žiaden muž nemal pri pôrode nechať ženu samu a mal by vidieť, čo dokáže,“ dodal Vlado Varecha.