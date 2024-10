William prvýkrát po šiestich rokoch spomenul Harryho. Experti vidia medzi rozkmotrenými bratmi nádej

„Chlapci, prosím. Nerobte mi z posledných rokov utrpenie,“ prosil kráľ Karol svojich synov princa Williama a Harryho, ktorí si už roky nedokážu prísť na meno. Princ z Walesu teraz prvýkrát po šiestich rokoch verejne spomenul svojho brata a podľa expertov môže ísť o nádej na zmierenie v britskej kráľovskej rodine.

Kričal, že mu chce len pomôcť

Napätie medzi bratmi vyvrcholili v roku 2019, keď mal princ William na svojho brata fyzicky zaútočiť. Ako princ Harry uviedol vo svojej autobiografii Náhradník, jeho starší brat ho navštívil v londýnskom sídle, kde si chcel pohovoriť o „celej tej katastrofe“ okolo Harryho manželky Meghan a ich boji s britskou tlačou, ktorá ich dlhodobo prenasledovala. Po prudkej výmene názorov mal Harry bratovi ponúknuť pohár vody so slovami: „Willy, nemôžem s tebou hovoriť, keď sa správaš takto.“

„Položil vodu, nadával mi a potom ku mne prišiel. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo. Tak veľmi rýchlo. Chytil ma za golier, roztrhol mi náhrdelník a zrazil ma na podlahu. Dopadol som na psiu misku, ktorá mi praskla pod chrbtom a črepy sa mi zarezali pod kožu. Chvíľu som tam ležal omámene, potom som sa postavil na nohy a povedal mu, aby odišiel,“ píše Harry. Početné urážky vystriedal William slovami, že sa snaží svojmu mladšiemu bratovi iba pomôcť.

Predtým ako William odišiel, sa ešte otočil na Harryho so slovami: „Nemusíš o tom povedať Meg!“ Harry sa najskôr o tom svojej manželke nezmienil, no tá si všimla modriny a jazvy na jeho chrbte, preto vyšiel s pravdou von. V knihe priznal, že Meghan z konania jeho brata nebola prekvapená ani nahnevaná, iba smutná.

Po šiestich rokoch

Dvoch odcudzených bratov sme spolu na verejnosti videli naposledy v roku 2022, keď zomrela kráľovná Alžbeta II. Rozkmotrení bratia sa nestretli ani na korunovácii kráľa Karola a ani choroba ich otca ich dodnes nespojila. Keď Harry uvažoval, že by prevzal nejaké oficiálne povinnosti, aby mohol otcovi pomôcť počas liečby rakoviny, zdroj pre Mirror povedal, že nie je žiadna šanca, aby ho William pustil späť do kráľovskej rodiny.

„Samozrejme, kráľ by chcel, aby bol Harry tým márnotratným synom, ktorý sa vrátiť späť, ale oveľa šťastnejší by bol, keby boli William a Harry opäť priateľmi. Uvedomuje si však, že sa to nestane len tak,“ uviedla pre People kráľovská expertka Ingrid Sewardová. Princ William teraz podľa odborníkov na kráľovskú rodinu urobil prvý krok k zmiereniu, keď prvýkrát po šiestich rokoch v rozhovore spomenul meno svojho brata.