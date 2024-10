Z neba jej poslal darček na Eiffelovku. Kristína Tormová urobila pre Marcela Nemca gesto, ktoré vás dojme

Poslednú rozlúčku volal oslavou života a otvorene hovoril, že smrti sa nebojí. Herec Marcel Nemec zomrel vo februári tohto roku po dlhom boji s rakovinou a podľa jeho blízkych sa do poslednej chvíle usmieval. Po jeho boku stála aj kolegyňa a dlhoročná kamarátka Kristína Tormová, ktorá sa teraz podelila o dojemné video, ako Marcelovi splnila posledné želanie. „Bola som v septembri v Paríži. Nie úplne sama,“ začala rozprávanie, ktoré vás nenechá chladnými.

Dúha na Eiffelovke

„Môžu mi odsypať kúsok z tvojho popola?“ pýtala sa ho ešte v čase, keď spoločne žartovali o jeho odchode. „Ale vieš, ktorá časť môjho tela to bude, Kristínka?“ povedal jej a dobre sa na tom zasmiali. Kristína Tormová teraz priateľovi splnila jeho želanie a jeho popol zobrala so sebou do Paríža.

„Veľmi sme si to užili. Výborný spoločník, ani nepípol a to som ho vláčila kade-tade. Až kým som ho nezobrala na Eiffelovku… Tam sa ozval. Vytiahla som z vrecka krabičku s kúskom Marcela, že natočím záznam z Eiffelovky a ako som vystrela ruku oproti oblohe, bola tam dúha. Nepršalo ani nič. Na tom mieste, kde som „ho“ vytiahla, bola dúha,“ popísala čarovný moment, ktorý zachytila aj vo videu.

„Ľudia ujúkali, fotili a ja som sa rozplakala. Od šťastia. Že je to tak, ako si sľúbil. I keď si myslím, že tieto posmrtné LGBTI propagandy, akože ozaj? (humor) Celé tie dni v Paríži boli krásnym zážitkom. Nič smutné, no čím som bola bližšie k akcii vysypanie (to, že som si kúpila lístok na plavbu po Seine s turistami z Ázie, mám u Teba, Marcel), tým bola predstava sypania ťažšia,“ priznala Kristína Tormová, ktorá Marcelov popol nakoniec rozsypala do Seiny a natočila zábery, ktoré dojali mnohých.

Hladkala ho po tvári