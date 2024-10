Teší sa na novú etapu života. Danka Barteková povedala áno životnej láske, s ktorou plánuje aj rodinu

Už je v chomúte. Po nevydarených vzťahoch so spevákom Petrom Cmorikom či trénerom vodákov Petrom Likérom našla Danka Barteková konečne toho pravého, ktorému počas víkendu povedala svoje áno. Informuje o tom denník Nový Čas.

Nesedí doma a nevyklopkáva prstami

Strelkyňa vždy túžila mať po svojom boku partnera, ktorý sa vie do niečoho vložiť, obetovať pre niečo veľa vecí a najmä aby chápal to, že takto to má ona.

„Pre mňa je obrovské plus, keď niekto nesedí doma a nevyklopkáva prstami, kedy už konečne prídem,“ hovorila kedysi pre denník Korzár Danka, ktorá našla svoje šťastie pri Patrikovi Hrbekovi, ktorý sa rovnako ako ona pohybuje v Slovenskom olympijskom a športovom výbore. „Som zaňho veľmi vďačná a vždy mu dávam jasne najavo, že je dôležitou súčasťou môjho tímu a má veľký podiel na mojich úspechoch,“ povedala otvorene.

Chce byť mamičkou

Patrik svoju vyvolenú o ruku požiadal v lete pred jej odletom na olympiádu v Paríži a teraz počas víkendu sa obaja v obci Voderady pri Trnave postavili pred oltár. „Mám po svojom boku už dlhší čas skvelého muža a teším sa na novú etapu života,“ uviedla športovkyňa pre denník Nový Čas.

Zároveň dodala, že si s manželom chcú založiť aj rodinu. „Samozrejme, ale neviem teraz povedať, koľko ich bude. Chcem byť maminou a ako som povedala, teším sa na rodinný život,“ doplnila s úsmevom šťastná nevesta.