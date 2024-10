Starého psa novým kúskom nenaučíte. Zdena Studenková prezradila, čo ide jej Braňovi vo vzťahu na nervy

Keď sa stretli, ona mala 39 a on 22 rokov. Vzťahu Zdeny Studenkovej a Braňa Kostku spočiatku nik neveril a veľké šance im nedávali. Nakoniec sa ukázalo, že je to veľká a pravá láska.

Dnes sú obaja spolu už 31 rokov a hoci im to vo vzťahu klape po všetkých stránkach, ani im sa nevyhnú situácie, keď jeden druhého vedia vytočiť. Ako píše denník Plus Jeden Deň, známa herečka v rozhovore pre STVR prezradila, čo občas lezie Braňovi vo vzťahu na nervy.

Kučeravý chlapec s deravým tričkom

Herečka stretla dirigenta na začiatku 90. rokov, keď dostala jedinečnú ponuku hrať v muzikáli Pokrvní bratia. „Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že... a toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ priznala Zdena Studenková v markizáckej šou 2 na 1.

Ich vzťahu spočiatku nikto neveril, veď prečo by aj. Zdena kvôli mladému kolegovi opustila svojho vtedajšieho manžela a svoj nový vzťah musela obhajovať pred svojou dcérou aj mamičkou.

Premotivovaná nemecká povaha

To, čo sa vtedy javilo ako románik na pár nocí, sa ukázalo byť skutočnou životnou láskou, ktorá trvá už 31 rokov. No hoci im to vo vzťahu klape po všetkých stránkach, ani im sa nevyhnú situácie, keď jeden druhého vedia vytočiť.

„Veľmi mu idem na nervy tým, že som taká premotivovaná nemecká povaha. Som alergická na neporiadok a na nedochvíľnosť. Viem, že je to ťažké s takou povahou žiť, ale už si nepomôžem. Starého psa novým kúskom nenaučíte,” prezradila Zdena na svojho životného partnera.