Stratené príbehy Terryho Pratchetta. Jedným ťahom pera

Držiteľ Rádu britského impéria stvoril bájnu Plochozem. Sériu o fiktívnej krajine tvorí asi štyridsať kníh, desiatky poviedok, máp či kuchárskych kníh zo sveta, ktorý sa rozkladá na chrbte obrovskej korytnačky.

„Osem rokov po smrti Terryho Pratchetta si uvedomujem, že som na vlastné oči videl, ako sa zo živého človeka, ktorého som osobne poznal, stala v istom zmysle legenda,“ tvrdí Neil Gaiman. „Pokiaľ to viem posúdiť, verejná mienka Terryho považuje za veselého a láskavého mudrca s iskrou v oku a aristokratickým vystupovaním, za rozumného starca, ktorý vás vie utešiť a ktorého môžu na svoju stranu zverbovať všemožné názorové tábory, keďže Terry by s nimi predsa súhlasil, veď zbožňujú jeho knihy, nie?“

Foto: Ikar

Je to rozkošne vtipná, fantasticky vynaliezavá zbierka, v ktorej sa zoznámte s Ogom, prvým jaskynným človekom, ktorý spolu s objavom ohňa odhalí aj pozitíva a negatíva pokroku. Prejdite si ministerstvo mrzutostí spolu so vzdorovitými duchmi z Cesnakových veží. Navštívte Černokňažnice, malé trhové mestečko s čudesným počasím a hosťom z iného sveta. Vyberiete sa na nebezpečnú výpravu časom a priestorom spolu s hrdinom Kronom – a pozor, začína sa v prastarom meste Morpork...

V knihe nájdete poviedky ako:

Nový Santa

Výprava za drakmi

Ozajstný Divoký západ

Utrpenie s trpaslíkmi

Černokňažnická džungľa

Počarovaný parný valec

Peňažník