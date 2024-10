Expertky na rodinné vzťahy: Toto je päť fráz, ktoré chcú rodičia počuť od svojich dospelých detí

Keď deti dospejú a začnú žiť vlastný život, vzťah s rodičmi sa transformuje na úplne nový. „Na to, aby sa tomuto novému vzťahu darilo, je však potrebná otvorená komunikácia, vzájomný rešpekt a porozumenie,“ uviedli pre Huffpost experti, ktorí hovoria, že dospelé deti si so svojimi rodičmi môžu napraviť vzťahy, aj keď majú za sebou nevyriešené konflikty, nedostatok hraníc, zlú komunikáciu či rany z minulosti. „Úsilím oboch strán je zvyčajne možné zlepšiť zdravie tohto dôležitého vzťahu,“ hovoria odborníci, ktorí sa teraz zamerali na to, v čom by sa mohli zlepšiť dospelé deti. Dali dokopy päť fráz, ktoré chcú rodičia počuť od svojich dospelých detí, aj keď už dávno vyleteli z hniezda.

Foto: Freepik

5. Povedz mi, čo máš nové

„Tento jednoduchý štartér konverzácie sa môže zjaviť ako nič, ale v skutočnosti pre rodičov veľa znamená. Chcú vedieť, že ich dospelé deti majú záujem o to, ako sa im darí a čo sa deje v ich živote,“ uviedla manželská a rodinná terapeutka Dallas Sarah Epsteinová.

Rodičia podľa nej chcú mať možnosť podeliť sa so svojimi dospelými deťmi o nové zážitky, záujmy či priateľstvá. „Keď sa dospelé deti zaujímajú o záľuby svojich rodičov, dávajú tým najavo, že uznávajú ich schopnosť byť aj niekým iným než rodičom,“ vysvetlila.

Foto: Freepik

4. Ďakujem ti. Záleží mi na tebe

Dobre vychovať deti je náročná práca a keď túto snahu oceníte, pre rodiča to veľa znamená. „Je to potvrdenie ich tvrdej práce a lásky. A povedať rodičom, že na ich úsilí záleží, je ďalším potvrdením vplyvu dobrého rodičovstva,“ uviedla rodinná terapeutka Lara Morales Daitterová, ktorá odporúča rodičom sa poďakovať, aj keď možno medzi vami nebolo vždy všetko ružové. „Ja hovorím – ďakujem za život, ktorý si mi dal. Prijímam to so všetkým dobrým aj zlým. Táto veta stelesňuje hlboké uznanie života, ktorý nám rodičia dávajú, a vyjadruje aj akceptáciu životných výziev,“ dodala.