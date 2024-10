Overený recept mnohých prekvapil. Pripravte si michelinské holandské rezne podľa šéfkuchára Paulusa

Ešte v roku 2012 získal michelinskú hviezdu a následne sa mu podarilo ju päťkrát obhájiť. Šéfkuchár Roman Paulus mal od začiatku jasne nastavené ciele a vedel, kam to chce dotiahnuť. „To bola cesta, ktorou som sa vydal ja chcel som dosiahnuť najvyššie možné uznanie v rámci svojho povolania,“ hovorí pre Reflex.

Ako zlatá olympijská medaila

Bez vycibrených zručností a oddanosti by si však prestížne ocenenie na svoj účet nemohol pripísať. „Je to svojim spôsobom zlatá olympijská medaila alebo v tých rokoch určite bola,“ myslí si. Prvé kuchárske skúsenosti zbieral v zahraničí. Varil v päťhviezdičkovom hoteli Savoy v Londýne či na zaoceánskej lodi a pôsobil v slávnych pražských reštauráciách.

Okrem gastronómie na vysokej úrovni má skúsený kuchár v obľube aj klasické pochúťky. „V lete veľmi rád grilujem, hlavne na začiatku. Grilujeme všetko. Mäso, ryby, morské plody, zeleninu,“ menuje pre Český rozhlas. O jeden z typických nedeľných receptov sa podelil aj so svojimi fanúšikmi.

„Doma sme dostali chuť na holandský rezeň, tak vám tu rovno nechám aj recept. Vyskúšajte so mnou chutný mletý rezeň so strúhaným syrom a čerstvým uhorkovým šalátom. Určite si pochutnáte,“ napísal Roman Paulus k videu. Pod príspevkom sa strhla pútavá diskusia o podstate holandských rezňov, no šéfkuchár pripomína, že aj keď má každý rád niečo iné, tieto rezne jednoducho treba vyskúšať.

Holandské rezne podľa Romana Paulusa: