Mal by byť len na recept v lekárni. Stomatológ upozornil na škodlivý nápoj, ktorý odstraňuje z tela vápnik

Na žalúdočné neduhy je vynikajúca, no do obchodu vôbec nepatrí.

Problémy so zubami majú najrôznejší pôvod. Do tridsaťpäťky sa ľudia najčastejšie potýkajú práve so zubnými kazmi, neskôr štafetu preberajú zápaly ďasien a parodontu. Zubný lekár Ladislav Korábek v rozhovore pre iDnes.cz opisuje, čím najviac škodíme našim zubom a prináša tipy, ako im pomôcť.

Foto: freepik.com/ArtPhoto_studio

Vzdelávajte deti

„Keď si dáte sladké na raňajky, potom si vychutnáte cukrík a obed zapijete sladeným nápojom, pokles pH sa nemá šancu vyrovnať,“ konštatuje expert na zuby. Povinné školské prehliadky považuje za zbytočnosť, riešenie vidí v systémovej výchove detí od materských škôlok cez základné školy, aby kaz vôbec nevznikol a aby deti vedeli, ako mu predchádzať.

Foto: freepik.com/freepik

„Už Pythagorovi je prisudzovaná veta: Vzdelávajte deti, nebudete potom musieť trestať dospelých. Ja hovorím: Učte deti čistiť si zuby, nebudete im ich musieť v dospelosti vŕtať a trhať. Platí to pre všetkých, neexistuje výnimka,“ hovorí Korábek. Jeden dnes mimoriadne obľúbený nápoj by pritom ľuďom vyslovene zakázal.

Tento nápoj by zakázal

„Coca-Cola nie je nápoj a nikdy nebola určená na hasenie smädu,“ konštatuje zubár. Ide totiž podľa neho o liečivo vyvinuté na žalúdočné problémy. Obsahuje kyselinu fosforečnú, ktorá pomáha tráveniu, keďže je veľmi kyslá. Aby sa dala piť, prekryli výrobca jej prirodzene kyslú chuť cukrom.