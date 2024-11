Zrazu prišiel nejaký Slovák a všetko Talianom pomenil. Pražiar Václav má pre milovníkov kávy jednu radu

Keď sa povie biely mlynček na kávu s červeným a bielym tlačidlom, mnohým sa vybaví omamná vôňa rozprestierajúca sa po celom obchode. Aj keď ide už len o akúsi milú spomienku, Václav Faltus na ňu nikdy nezabudol. Po práci v IT sektore, predaji mobilných telefónov či dokonca asfaltu sa k nezabudnuteľnej vôni svojho detstva vrátil a to dokonca tak, že svojím zapálením učí aj skúsených kávových majstrov v Taliansku. „Len som chcel dať dobrú kávu všetkým ľuďom,“ hovorí pre DOBRÉ NOVINY zakladateľ pražiarne Zlaté Zrnko.

Hral sa a ono to fungovalo

„Moje prvé podnikanie bolo internetové,“ prezradil nám Václav, ktorého zaujímalo snáď všetko. Od mobilov, cez veci pre bábätká až po predaj asfaltu.

„Bola to skôr taká sranda, ale vtedy to zafungovalo. Zistil som, že obyčajný človek smrteľník si môže kúpiť asfalt vo vreci," usmieva sa pri spomienke na obdobie, kedy vďaka dobrému načasovaniu o chvíľu predával asfalt na kamióny. „Ja som vlastne ani nepodnikal, len som sa hral. Ono to fungovalo samo,“ dodáva.

Foto: Zlaté Zrnko, Václav Faltus

Pri káve narazil na problém

Aj keď sa môže zdať, že v tomto príbehu nie je priestor pre kávu, ktorú ak pil, tak len raz do mesiaca so spolubývajúcimi počas svojich vysokoškolských čias v Taliansku, opak je pravdou. „V Taliansku som býval s kuchármi, chodili sme raz za čas na kávičku a oni mi vysvetľovali rozdiely,“ opisuje svoj prvý kontakt s kvalitnou kávou. Aj keď už poznal talianske pražiarne, po návrate na Slovensko narazil na problém.

S kolegami v kancelárii síce chceli piť kávu, no žiadna im nechutila. „A nevedeli sme prečo,“ vysvetľuje Václav, ktorého zvedavosť a myšlienka, že dobrú kávu si zaslúži každý, doviedla až do pražiarne. Nie však do pražiarne kávy, ale do pražiarne kakaových bôbov, ku kamarátovi, ktorý má čokoládovňu Lyra.

Foto: Zlaté Zrnko, Václav Faltus

A tam to začalo. „Povedal som mu, vieš čo, však objednaj nejakú surovú kávu a ja to teda prídem napražiť,“ smeje sa dnes nad spomienkou, kedy spoločnými silami pokazili kopec kávy. Receptúry, ktoré boli pri pražičke v návode, totiž nefungovali. A tak začal špekulovať.

Nápady, ktoré prekvapili aj Talianov