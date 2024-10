Po dvoch tragédiách musela rýchlo dospieť. Filmová Saxana má na čarodejnícku komédiu jasný názor

„Dexempo šupoplex!" kúzlila a diváci v kine boli v nemom úžase. Príbehy dievčiny z čarodejníckej školy, ktorá sa omylom dostala do sveta ľudí, o desiatky rokov predbehli Harryho Pottera. Dívka na koštěti mala v Československu neuveriteľný úspech, ktorý prekvapil aj samotných tvorcov.

Predstaviteľka mladej čarodejníčky Saxany Petra Černocká ani nemala herecké ambície, vždy chcela len spievať. Dnes sa čuduje, že v 70. rokoch fantazijnú komédiu považovala len za akúsi bokovku. No ako sama hovorí, vtedy ešte nikto nevedel, aká legenda z filmu napokon bude.

Svet jej ležal pri nohách

„Brala som to štýlom: No tak čo, tak dobre. Je to zvláštne, ale v tom čase nikto netušil, že ten film bude fungovať tak dlho. Že sa stane takým klenotom komédií,“ vysvetlila pre Seznam Zprávy herečka, ktorá si vždy hovorila, že úlohu vo filme nejako zvládne, no primárne sa sústredila na spev. „Ale úspech Saxany bol obrovský. Ani neviem, či mi to hneď došlo,“ zamýšľa sa.

Príbeh čarodejnice so zlými známkami sa ujal a aj po vyše 50 rokoch od jeho premiéry vie stále zaujať. Občas si k nemu dokonca sadne aj samotná Petra a premýšľa, ako sa asi cítili diváci, ktorí ho v minulosti sledovali. „Vždy to chvíľu pozerám, aspoň do polovice a musím uznať, že už ten začiatok, ako čarodejníčky sedia v škole, je skvelý. Má to takú atmosféru, že pre tých ľudí v kine to vtedy muselo byť úžasné,“ myslí si filmová Saxana, ktorej pri natáčaní ležal svet pri nohách.

Najhoršie životné obdobie

Aspoň tak sa cítila. Neprišlo jej zvláštne, že je v obklopení skúsených hercov, ale namyslená vraj nebola. Tešila ju skôr predstava, kam to až môže dotiahnuť. Aj jej však život uštedril niekoľko tvrdých rán, z ktorých sa najprv musela zotaviť. Petra mala len 20 rokov, keď prišla o bábätko. Zdravého synčeka stratila pri pôrode.

„Odchádzala som z tej nemocnice síce úplne hotová, ale s jedinou utkvelou predstavou, že to takto nenechám, že jednoducho budem mať ďalšie dieťa a čo najskôr,“ rozhodla sa, no čoskoro jej plány prerušili necitlivé reakcie okolia. Ľudia v tom čase nevedeli, čo sa stalo a speváčky sa neustále pýtali, čo sa jej narodilo. „To je myslím ten najhorší moment,“ opísala.