Goethe-Institut Bratislava pozýva do vynovenej Knižnice vecí a pripravuje pre verejnosť kreatívne workshopy

Väčší a vylepšený priestor, viac predmetov a mnohé novinky v ponuke. A všetko naďalej zdarma. Stačí vám platný čitateľský preukaz.

Inštitút sa týmto krokom pripája k rastúcemu hnutiu za udržateľnosť, ktoré podporuje znižovanie odpadu a zdieľanie zdrojov v komunite. Knižnica vecí umožňuje návštevníkom požičať si rôzne predmety, ktoré môžu byť potrebné len príležitostne, a tým podporiť efektívne využívanie zdrojov. K dispozícii je napríklad náradie na domáce opravy, bicykel, kuchynské prístroje, športové vybavenie či elektronika.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/949732010379275

Okrem toho Goethe-Institut pripravuje sériu kreatívnych workshopov, ktoré budú otvorené pre verejnosť a zamerané na praktické zručnosti. Workshopy budú zahŕňať opravu elektroniky, bicyklov, šijacích strojov a ďalších spotrebičov, ktoré sú bežnou súčasťou domácností. Tieto aktivity budú viesť skúsení odborníci, ktorí účastníkom ukážu, ako predĺžiť životnosť ich vecí a zároveň prispieť k znižovaniu odpadu.

„Našim cieľom je poskytnúť ľuďom praktické nástroje, ako byť súčasťou udržateľnejšej spoločnosti,“ uviedol Markus Huber, riaditeľ Goethe-Institutu Bratislava. „Knižnica vecí a jej workshopy sú skvelou príležitosťou, ako ukázať, že malými krokmi môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a podporiť komunitný život.“

Prvý workshop, ktorý sa venuje výrobe šperkov je naplánovaný na 26. októbra 2024, a účastníci sa môžu zaregistrovať na adrese andrea.bartosova@goethe.de Počet miest je obmedzený. Informácie o ďalších podujatiach z tejto série budú priebežne pribúdať.

Otváracie hodiny Knižnice vecí: Pondelok – Piatok: 08:00 – 20:00

O Goethe-Institute

Goethe-Institut je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy Goetheho inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú mobilitu. V roku 2023 oslávil Goethe-Institut 30 rokov pôsobenia na Slovensku.

„Veci by mali byť využívané a ľudia by mali byť milovaní, nie opačne"

Knižnica vecí je miesto pre stretávanie sa ľudí zaujímajúcich sa o zdieľanie znalostí, nástrojov a užitočných objektov. Inými slovami, je to knižnica dobrých a užitočných vecí. Okrem kníh a filmov si môžete požičať aj predmety, nástroje alebo hračky. 50 vecí, ktoré sa Vám zídu, ale nemusíte ich kupovať.

K predmetom pripravujeme aj tvorivé dielne, kde sa naučíte šiť na stroji, piecť chlieb, z obalov vytvoriť peňaženku či rozoznať hviezdy teleskopom. Toto je nový druh knižnice, prvej svojho druhu na Slovensku.

Príliš často nakupujeme drahé predmety, ktoré využijeme len veľmi zriedka. Tieto objekty nielen zaberajú užitočný priestor v našom dome, ale pri ich veľkovýrobe je vytváraný značný tlak na obmedzené zdroje našej Zeme. Knižnica vecí ponúka inovatívne, praktické, finančne nenáročné a ekologické možnosti ako využiť tieto užitočné objekty. Okrem toho je Knižnica vecí aj participatívny projekt. Budeme radi ak sa zapojíte do procesu výberu nových objektov do knižnice alebo pri organizovaní workshopov. Každý, kto by chcel zdieľať akýkoľvek druh poznania, či už teoretický alebo praktický, je viac ako vítaný.