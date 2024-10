Hanbiť sa nemám ja, ale oni, hovorí. Muž ju 10 rokov ponúkal na sex, teraz na súde storočia mení dejiny

Chudla, strácala pamäť a keď jej manžel, s ktorým strávila 50 rokov, doniesol do postele jej obľúbenú malinovú zmrzlinu, pomyslela si jediné: „Aké mám šťastie! Je to láska.“ Gisèle Pelicotová vtedy netušila, že v pochúťke má nadrvených aj 10 silných liekov, ktoré ju dostanú do stavu podobného kóme. Francúzka sa tešila na dôchodok, no namiesto toho sa dozvedela, že muž, ktorého považovala za lásku svojho života, ju roky dopoval liekmi a nechával ju znásilňovať inými mužmi. „Keď polícia prehľadala počítač môjho muža, zachránila mi život,“ hovorí statočná žena, ktorá teraz mení históriu.

Foto: TASR/AP

Zdali sa ako ideálny pár

Gisèle a Dominique sa zoznámili, keď mali 19 rokov a zosobášili sa o dva roky neskôr. Napriek tomu, že prežili obdobie finančného napätia a dokonca aj krátkej nevery, Gisèle považovala svojho manžela za lásku svojho života. „Myslela som, že sme silný pár,“ povedala na súde podľa The Guardian. Spoločne vychovali tri deti, mali sedem vnúčat a ich vzťah bol podľa jej slov 50 rokov založený na dôvere. „Neboli sme bohatí, ale boli sme šťastní. Dokonca aj naši priatelia povedali, že sme ideálny pár,“ vravela.

Po odchode do dôchodku sa v roku 2013 presťahovali z Paríža na juh Francúzska do dedinky Mazan, kde si prenajali dom s veľkou záhradou a bazénom, kde často trávili čas s deťmi a vnúčatami. Po tom, čo sa presťahovali, Gisèle nevysvetliteľne ochorela – schudla, vypadávali jej vlasy, mala výpadky pamäte.

Nedokázala si spomenúť, čo sa dialo niektoré dni a noci, nevedela, či sa rozlúčila s deťmi a nespomínala si na to, ako sa dostala do postele. „Bola som presvedčená, že mám počiatky Alzheimerovej choroby alebo nádor na mozgu,“ hovorí 72-ročná Pelicotová, ktorá pred súdom priznala, že aj vtedy, keď si myslela, že ochorela, jej bol manžel oporou.

Foto: TASR/AP

Ako vrece na odpadky

Keď však začala mať aj gynekologické problémy, jej tri deti boli čoraz viac znepokojené. Ani na sekundu by nikomu z nich nenapadlo, že všetky symptómy „choroby“ sú dôsledkom toho, že ju zdrogoval vlastný manžel, ktorý to robil takmer 10 rokov. Nadrvené silné lieky boli aj v jej obľúbenej malinovej zmrzline a stav, do ktorých ju dostali, sa podobal kóme, ktorá trvala aj sedem hodín.

Vždy, keď Gisèle nadopoval liekmi, nechával ju znásilňovať inými mužmi, s ktorými sa dohadoval na internetovom fóre s názvom „Bez jej vedomia“. Bolo ich toľko, že kým policajti identifikovali jednotlivé osoby, trvalo im to dva roky. „Bola som obetovaná na oltár nerestí. Správali sa ku mne ako k handrovej bábike, ako k vrecu na odpadky,“ povedala Pelicotová. Predstava o tom, že žije idylický život, ktorý jej komplikujú zdravotné ťažkosti spojené so starobou, sa jej rozpadla v jedno novembrové ráno 2020, keď jej manžel prišiel domov celý vystrašený. Gisèle v ten deň povedal, že urobil „hlúposť“.