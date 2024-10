Neverný manžel sa vyhrážal, že ju pre váhu opustí. Karina sa počas premien rozviedla a našla samú seba

Mala pocit, že zlyhala ako matka, žena aj manželka. Karina sa snažila schudnúť už viackrát, vždy stavila na drastické diéty, no nikdy to nevyšlo a od 140 kíl ju nakoniec delilo päť kilogramov. „Som zhrozená z toho čísla! Strašné, fuj, normálne mi je zo seba zle, a to mám len 32 rokov. Chcem byť hrdá mama a nechcem, aby sa syn za mňa hanbil,“ povedala otvorene Karina, ktorá priznala, že do Extrémnych premien sa prihlásila aj pre nefungujúci vzťah s manželom. „Už minule sa mi vyhrážal, že keď pôjdem do Extrémnych premien a vzdám to za mesiac alebo dva, tak on sa rozvedie. Že nebude so mnou, lebo toto je moja posledná šanca,“ vyhlásila žena, ktorá počas roka kompletne zmenila svoj život.

Vyhrážky rozvodom

Karina sa hanbila za svoje telo až tak, že sa stránila vlastného manžela, s ktorým nespávala v spoločnej posteli. „Otáčam sa mu chrbtom, odstrkávam ho od seba a už je to len taká časovaná bomba, kedy to vybuchne,“ uviedla pred kamerami.

Jej manžel Stephan ju pred kamerami podporoval, no vyhrážal sa rozvodom, ak Karina svoju premenu počas šou vzdá. „Chcem, aby sa cítila ako žena, že je šťastná. A keď je ona šťastná, tak aj ja som šťastný. Pretože ju veľmi, veľmi ľúbim,“ vravel. Karina v spovedi priznala, že jej motiváciou nie je len záchrana manželstva, ale aj to, aby sa cítila sama dobre.

Nevera a rozvod

„Neznášam žiť v tomto tele,“ povedala so slzami v očiach Karina, ktorá sa pred rokom pustila do boja za pomoci Maroša Molnára. Statočná mama a manželka poctivo trénovala, nepodliehala ani emočnému prejedaniu a zaradila sa medzi najpoctivejších účastníkov Extrémnych premien. Chcela sa stať lepšou ženou, manželkou a matkou, no jej rok sa stal ešte náročnejším, ako si myslela.