Raňajkujú ho aspoň raz do týždňa. Iveta Malachovská si obľúbila dcérin recept na špeciálny chlebík

Varenie neberie len ako svoju povinnosť. „Skôr by som hovorila o zábave. A keď navyše vidím, že chutí aj tým, pre ktorých varím, je to aj radosť,“ prezradila kedysi pre SME Iveta Malachovská, ktorá sa však v detstve na celú situáciu pozerala z úplne iného uhla. Ako každý jej rovesník by totiž namiesto krájania cibule a šúpania zemiakov radšej behala po vonku.

Najobľúbenejšie pokrmy

Varenie sa jej naplno vrylo do denného režimu až vtedy, keď sa osamostatnila a dnes jej čas strávený v kuchyni nerobí žiaden problém. Namiesto ovocia uprednostní zeleninu, miluje cestoviny s bolonskou omáčkou a okrem držkovej polievky zje takmer všetko.

„Raz za čas si pokojne doprajem aj jedlá, ktoré sú síce dosť ťažké a majú aj dosť kalórií, ale ja ich strašne milujem. Mama mi napríklad kupuje zemiakové gule plnené špenátom, na ktoré si dám ešte praženú cibuľku,“ priznala moderátorka, ktorá si aj k obľúbenému avokádu musela nájsť vlastnú cestu.

Avokádová lahôdka od dcéry

Keď jej dcéra ukázala recept na avokádový chlebík s rajčinami, Iveta ho rýchlo zakomponovala aj do vlastného jedálnička. „Nikdy som nebola veľký fanúšik avokáda, až kým som nespoznala tento chlebík. Musím povedať, že je to taká lahôdka, že aspoň raz, ak nie dva razy do týždňa si ju dávame na raňajky,“ opísala v relácii Tajomstvo mojej kuchyne.

O recepte hovorí, že ide o niečo fantastické, no má jedinú nevýhodu - prísady z neho zvyknú padať. Aj to však vie známa moderátorka jednoducho vyriešiť. „Priznám sa, že to pokojne jedávam príborom,“ prezradila.

Avokádový chlebík podľa Ivety Malachovskej: